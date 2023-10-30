https://sputnik-georgia.ru/20231030/svyshe-300-uchastnikov-akkreditovalis-na-ii-mediaforum-stran-sng-283780867.html

Свыше 300 участников аккредитовались на II Медиафорум стран СНГ

Свыше 300 участников аккредитовались на II Медиафорум стран СНГ

Мероприятие, среди прочего, посвящено использованию искусственного интеллекта в медиасфере 30.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-30T15:20+0400

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ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. II Медиафорум стран-членов Содружества Независимых Государств "Развитие медиа в меняющемся мире" состоится в Москве в среду, 1 ноября. Он будет посвящен анализу текущего состояния и перспектив деятельности средств массовой информации в СНГ. Мероприятие организовано Международной медиагруппой "Россия сегодня" при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России. Генеральный директор "России сегодня" Дмитрий Киселёв отметил, что "этот медиафорум – еще одно доказательство, что единство представителей медиаиндустрии стран СНГ только крепнет, несмотря на новые вызовы". Тема пленарного заседания – "Будущее международной журналистики", панельные сессии посвящены использованию искусственного интеллекта в медиасфере, эффективным стратегиям ведения Telegram-каналов, развитию русскоязычных СМИ Содружества и специфике подготовки студентов профильных факультетов в цифровую эпоху."Медиа сегодня во многом формируют реальность и важность предстоящего форума трудно переоценить. С нетерпением ждем встречи с нашими коллегами из СНГ, нам точно есть что обсудить", – рассказала РИА Новости директор Департамента развития массовых коммуникаций и международного сотрудничества Минцифры России Екатерина Ларина.Аккредитация для участников и представителей СМИ на сайте мероприятия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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