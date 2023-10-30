https://sputnik-georgia.ru/20231030/svyshe-300-uchastnikov-akkreditovalis-na-ii-mediaforum-stran-sng-283780867.html
Свыше 300 участников аккредитовались на II Медиафорум стран СНГ
Свыше 300 участников аккредитовались на II Медиафорум стран СНГ
Мероприятие, среди прочего, посвящено использованию искусственного интеллекта в медиасфере 30.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-30T15:20+0400
2023-10-30T15:20+0400
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ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. II Медиафорум стран-членов Содружества Независимых Государств "Развитие медиа в меняющемся мире" состоится в Москве в среду, 1 ноября. Он будет посвящен анализу текущего состояния и перспектив деятельности средств массовой информации в СНГ. Мероприятие организовано Международной медиагруппой "Россия сегодня" при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России. Генеральный директор "России сегодня" Дмитрий Киселёв отметил, что "этот медиафорум – еще одно доказательство, что единство представителей медиаиндустрии стран СНГ только крепнет, несмотря на новые вызовы". Тема пленарного заседания – "Будущее международной журналистики", панельные сессии посвящены использованию искусственного интеллекта в медиасфере, эффективным стратегиям ведения Telegram-каналов, развитию русскоязычных СМИ Содружества и специфике подготовки студентов профильных факультетов в цифровую эпоху."Медиа сегодня во многом формируют реальность и важность предстоящего форума трудно переоценить. С нетерпением ждем встречи с нашими коллегами из СНГ, нам точно есть что обсудить", – рассказала РИА Новости директор Департамента развития массовых коммуникаций и международного сотрудничества Минцифры России Екатерина Ларина.Аккредитация для участников и представителей СМИ на сайте мероприятия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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россия, новости, дмитрий киселев, россия сегодня, снг, москва
россия, новости, дмитрий киселев, россия сегодня, снг, москва
Свыше 300 участников аккредитовались на II Медиафорум стран СНГ
15:20 30.10.2023 (обновлено: 15:34 30.10.2023)
Мероприятие, среди прочего, посвящено использованию искусственного интеллекта в медиасфере
ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. II Медиафорум стран-членов Содружества Независимых Государств "Развитие медиа в меняющемся мире" состоится в Москве в среду, 1 ноября. Он будет посвящен анализу текущего состояния и перспектив деятельности средств массовой информации в СНГ.
Мероприятие организовано Международной медиагруппой "Россия сегодня" при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.
Генеральный директор "России сегодня" Дмитрий Киселёв отметил, что "этот медиафорум – еще одно доказательство, что единство представителей медиаиндустрии стран СНГ только крепнет, несмотря на новые вызовы".
"Если на прошлогоднем форуме присутствовало порядка 200 участников, то на это мероприятие уже аккредитовалось свыше 300 высококлассных профессионалов из государств-членов Содружества", – добавил Киселев.
Тема пленарного заседания – "Будущее международной журналистики", панельные сессии посвящены использованию искусственного интеллекта в медиасфере, эффективным стратегиям ведения Telegram-каналов, развитию русскоязычных СМИ Содружества и специфике подготовки студентов профильных факультетов в цифровую эпоху.
"Медиа сегодня во многом формируют реальность и важность предстоящего форума трудно переоценить. С нетерпением ждем встречи с нашими коллегами из СНГ, нам точно есть что обсудить", – рассказала РИА Новости директор Департамента развития массовых коммуникаций и международного сотрудничества Минцифры России Екатерина Ларина.
Аккредитация для участников и представителей СМИ на сайте
мероприятия.