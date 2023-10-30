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Точный прогноз погоды в Тбилиси с 30 октября до 5 ноября

Точный прогноз погоды в Тбилиси с 30 октября до 5 ноября

В Тбилиси температура воздуха на этой неделе поднимется днем максимум до 23 градусов тепла 30.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-30T10:22+0400

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ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. Синоптики на этой неделе в Тбилиси прогнозируют в основном солнечную и ясную погоду, однако к концу недели ожидается и облачная погода с осадками. В понедельник, 30 октября, в столице синоптики прогнозируют частично облачную погоду. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 14 градусов, а днем столбик термометра поднимется максимум до плюс 23 градусов тепла. Ожидается слабый дождь. Закат в Тбилиси будет в 07:29. Во вторник, 31 октября, в Тбилиси ожидается ясна и солнечная погода. Восход солнца будет в 07:30. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 11 градусов, а днем столбик термометра поднимется до 20 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 17:57. В среду, 1 ноября, в Тбилиси ожидается теплая, ясная и солнечная погода. Восход солнца будет в 07:32. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 10 градусов, а днем столбик термометра поднимется максимум до 21 градуса тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 17:55. В четверг, 2 ноября, в Тбилиси синоптики прогнозируют преимущественно ясную погоду. Восход солнца будет в 07:33. Минимальная температура воздуха ночью зафиксируется на отметке плюс 11 градусов тепла, а днем поднимется максимум до 23 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 17:54. В пятницу, 3 ноября, в Тбилиси ожидается преимущественно облачная и пасмурная погода, возможно пойдет небольшой дождь. Восход солнца будет в 07:34. Минимальная температура воздуха ночью будет плюс 12 градусов, а днем прогреется до 22 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 17:53. В субботу, 4 ноября, синоптики прогнозируют преимущественно ясную погоду. Восход солнца будет в 07:35. Минимальная температура воздуха ночью составит 12 градусов, днем воздух прогреется до 23 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 17:52. В воскресенье, 5 ноября, в столице Грузии сохранится облачная погода. Восход солнца будет в 07:28. Минимальная температура воздуха ночью составит 15 градусов, а днем поднимется максимум до 23 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 17:59.

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погода, грузия, новости, тбилиси, точный прогноз погоды в тбилиси