https://sputnik-georgia.ru/20231030/v-gruzii-20-klinik-ne-otvechayut-standartam---ministr-283799874.html

В Грузии 20% клиник не отвечают стандартам – министр

В Грузии 20% клиник не отвечают стандартам – министр

Все клиники могут продолжить ту деятельность, по которой имеют соответствующие разрешения, заявил министр 30.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-30T22:11+0400

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грузия

новости

общество

зураб азарашвили

министерство здравоохранения грузии

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ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. Часть клиник Грузии не отвечает установленным стандартам, заявил журналистам после заседания правительства министр здравоохранения Зураб Азарашвили. Министр пояснил, что речь идет о 20% из всех существующих клиник страны – у них несоответствие со стандартами выявлено в реанимационной или хирургической частях. Им в этом направлении приостановили право на продолжение деятельности. В стране, по последним данным, функционируют 415 клиник. С 1 сентября 2023 года в Грузии задействованы так называемые разрешительные условия реанимационного и хирургического обслуживаний. Главная цель изменения – обеспечить высокое качество обслуживания и услуг здравоохранения. Стандарт устанавливает соответствующие условия с точки зрения организации инфраструктуры отделения интенсивной терапии, оборудования, лабораторных и диагностических исследований, специальных операционных процедур, качества обслуживания, численности медперсонала и их образования.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, зураб азарашвили, министерство здравоохранения грузии