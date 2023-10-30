https://sputnik-georgia.ru/20231030/v-gruzii-20-klinik-ne-otvechayut-standartam---ministr-283799874.html
В Грузии 20% клиник не отвечают стандартам – министр
В Грузии 20% клиник не отвечают стандартам – министр
Все клиники могут продолжить ту деятельность, по которой имеют соответствующие разрешения, заявил министр 30.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-30T22:11+0400
2023-10-30T22:11+0400
2023-10-30T22:33+0400
грузия
новости
общество
зураб азарашвили
министерство здравоохранения грузии
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ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. Часть клиник Грузии не отвечает установленным стандартам, заявил журналистам после заседания правительства министр здравоохранения Зураб Азарашвили. Министр пояснил, что речь идет о 20% из всех существующих клиник страны – у них несоответствие со стандартами выявлено в реанимационной или хирургической частях. Им в этом направлении приостановили право на продолжение деятельности. В стране, по последним данным, функционируют 415 клиник. С 1 сентября 2023 года в Грузии задействованы так называемые разрешительные условия реанимационного и хирургического обслуживаний. Главная цель изменения – обеспечить высокое качество обслуживания и услуг здравоохранения. Стандарт устанавливает соответствующие условия с точки зрения организации инфраструктуры отделения интенсивной терапии, оборудования, лабораторных и диагностических исследований, специальных операционных процедур, качества обслуживания, численности медперсонала и их образования.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, зураб азарашвили, министерство здравоохранения грузии
грузия, новости, общество, зураб азарашвили, министерство здравоохранения грузии
В Грузии 20% клиник не отвечают стандартам – министр
22:11 30.10.2023 (обновлено: 22:33 30.10.2023)
Все клиники могут продолжить ту деятельность, по которой имеют соответствующие разрешения, заявил министр
ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. Часть клиник Грузии не отвечает установленным стандартам, заявил журналистам после заседания правительства министр здравоохранения Зураб Азарашвили.
Министр пояснил, что речь идет о 20% из всех существующих клиник страны – у них несоответствие со стандартами выявлено в реанимационной или хирургической частях. Им в этом направлении приостановили право на продолжение деятельности. В стране, по последним данным, функционируют 415 клиник.
"Они могут продолжить ту деятельность, по которой имеют соответствующие разрешения. Им приостановили (право на продолжение деятельности – ред.) только по этим двум компонентам. Некоторым – только реанимацию или же хирургию, однако мы думаем, что в общей сложности налицо нормальная картина и нет тревожной ситуации, чтобы у нас в каком-нибудь регионе или городе возникла проблема доступности", – заявил Азарашвили.
С 1 сентября 2023 года в Грузии задействованы так называемые разрешительные условия реанимационного и хирургического обслуживаний. Главная цель изменения – обеспечить высокое качество обслуживания и услуг здравоохранения.
Стандарт устанавливает соответствующие условия с точки зрения организации инфраструктуры отделения интенсивной терапии, оборудования, лабораторных и диагностических исследований, специальных операционных процедур, качества обслуживания, численности медперсонала и их образования.