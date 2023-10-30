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Вниманию автомобилистов! Продлены ограничения на передвижение в Метехском тоннеле
Вниманию автомобилистов! Продлены ограничения на передвижение в Метехском тоннеле
Ограничение будет действовать поочередно в обеих сторонах тоннеля 30.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-30T13:20+0400
2023-10-30T13:20+0400
2023-10-30T13:33+0400
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ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. Временные ограничения на передвижение транспорта в Метехском тоннеле в исторической части Тбилиси продлены до 30 ноября, сообщили в пресс-службе мэрии столицы. В сентябре 2022 года мэрия завершила ремонт Метехского моста, который последний раз капитально перестраивали в 1951 году. Что касается Метехского тоннеля, то ремонтные работы начались 10 октября и должны были завершиться 10 ноября. Ограничение будет действовать поочередно на обеих сторонах тоннеля с 00:00 до 06:00. Движение будет ограничено на территории, прилегающей к мосту Мира – на участке дороги от пересечения Левой набережной и моста Бараташвили до пересечения Левой набережной и улицы Иалбузи. Автомобили, движущиеся с Левой набережной (тоннель, ведущий к площади Рике) в направлении улицы Иалбузи, смогут двигаться только в направлении площади Европы. Мэрия Тбилиси приносит извинения за неудобства жителям и гостям столицы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, тбилиси, мэрия тбилиси
Вниманию автомобилистов! Продлены ограничения на передвижение в Метехском тоннеле
13:20 30.10.2023 (обновлено: 13:33 30.10.2023)
Ограничение будет действовать поочередно в обеих сторонах тоннеля
ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. Временные ограничения на передвижение транспорта в Метехском тоннеле в исторической части Тбилиси продлены до 30 ноября, сообщили в пресс-службе мэрии столицы.
В сентябре 2022 года мэрия завершила ремонт Метехского моста, который последний раз капитально перестраивали в 1951 году. Что касается Метехского тоннеля, то ремонтные работы начались 10 октября и должны были завершиться 10 ноября.
Ограничение будет действовать поочередно на обеих сторонах тоннеля с 00:00 до 06:00.
Движение будет ограничено на территории, прилегающей к мосту Мира – на участке дороги от пересечения Левой набережной и моста Бараташвили до пересечения Левой набережной и улицы Иалбузи.
Автомобили, движущиеся с Левой набережной (тоннель, ведущий к площади Рике) в направлении улицы Иалбузи, смогут двигаться только в направлении площади Европы.
Мэрия Тбилиси приносит извинения за неудобства жителям и гостям столицы.