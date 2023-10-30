https://sputnik-georgia.ru/20231030/zurabishvili-ne-khvataet-legitimnosti-govorit-ot-imeni-vsego-gruzinskogo-naroda--spiker-283793349.html
Зурабишвили не хватает легитимности говорить от имени всего грузинского народа – спикер
Зурабишвили не хватает легитимности говорить от имени всего грузинского народа – спикер
Президент Грузии заявила, что жители Грузии до сих пор не разобрались, действительно ли премьер желает, чтобы страна получила статус страны-кандидата в ЕС 30.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-30T17:50+0400
2023-10-30T17:50+0400
2023-10-30T17:50+0400
политика
грузия
новости
шалва папуашвили
саломе зурабишвили
ираклий гарибашвили
еврокомиссия
cbs
«грузинская мечта» инициирует импичмент президента
грузинская мечта - демократическая грузия
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ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. Итог импичмента в парламенте Грузии показал, что президент страны Саломе Зурабишвили больше не пользуется доверием большинства грузинского народа, поэтому ей не хватает легитимности говорить от имени народа, заявил спикер парламента Шалва Папуашвили, комментируя интервью Зурабишвили телекомпании CBS. В интервью американской телекомпании CBS президент Зурабишвили заявила, что до сих пор все население Грузии не может разобраться, действительно ли премьер Ираклий Гарибашвили хочет для Грузии статуса страны-кандидата на вступление в Евросоюз или это лишь на словах. По словам Папуашвили, в 2020 году грузинский народ поддержал партию "Грузинская мечту – демократическая Грузия", которая была единственной партией, записавшей в своей предвыборной программе цель – подать заявку на членство в ЕС к 2024 году. Как отметил спикер, президент нарушала конституцию не только формально, но и по содержанию нарушала статью 78 главного закона страны – "в пределах своих полномочий принять все меры для обеспечения полной интеграции Грузии в Европейский союз и Организацию Североатлантического договора". Правящей партии "Грузинская мечта" в октябре 2023 года не удалось собрать достаточного количества голосов для поддержки процедуры импичмента Саломе Зурабишвили, несмотря на доказанное в Конституционном суде нарушение ею Конституции Грузии. Вопрос об отстранении президента Грузии с должности поддержали 86 депутатов вместо необходимых 100.Саломе Зурабишвили будет президентом Грузии до конца осени 2024 года. Ее преемника будет выбирать уже избирательная коллегия, в которую войдут партии, преодолевшие 5% барьер в октябре будущего года на парламентских выборах. Президент Грузии стала частью радикальной оппозиции – Папуашвили>>Еврокомиссия представит заключение о выполнении Грузией 12 рекомендаций 8 ноября. Уже 14-15 декабря на основании заключения Еврокомиссии Евросовет примет итоговое решение по политике расширения и предоставления Грузии статуса кандидата. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили ранее заявил, что страна заслуживает статуса кандидата и сделала все для этого. Кроме того, глава правительства отметил, что Грузия уже заручилась поддержкой получения статуса кандидата от ряда стран ЕС. В июне 2022 года Европейский совет выразил готовность предоставить Грузии статус кандидата после выполнения 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы. Согласно промежуточной оценке Еврокомиссии от июля 2023 года, Грузия полностью выполнила три условия: гендерное равноправие и борьба с насилием против женщин, учет решений ЕСПЧ, избрание независимого Народного защитника Грузии. Частично выполнены семь рекомендаций, а вот в направлении плюрализма СМИ и уголовных процедур в отношении владельцев СМИ нет никакого прогресса, говорится в отчете. После этого работа над выполнением условий Евросоюза продолжилась.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, шалва папуашвили, саломе зурабишвили , ираклий гарибашвили, еврокомиссия, cbs, «грузинская мечта» инициирует импичмент президента, грузинская мечта - демократическая грузия
политика, грузия, новости, шалва папуашвили, саломе зурабишвили , ираклий гарибашвили, еврокомиссия, cbs, «грузинская мечта» инициирует импичмент президента, грузинская мечта - демократическая грузия
Зурабишвили не хватает легитимности говорить от имени всего грузинского народа – спикер
Президент Грузии заявила, что жители Грузии до сих пор не разобрались, действительно ли премьер желает, чтобы страна получила статус страны-кандидата в ЕС
ТБИЛИСИ, 30 окт — Sputnik. Итог импичмента в парламенте Грузии показал, что президент страны Саломе Зурабишвили больше не пользуется доверием большинства грузинского народа, поэтому ей не хватает легитимности говорить от имени народа, заявил спикер парламента Шалва Папуашвили, комментируя интервью Зурабишвили телекомпании CBS.
В интервью американской телекомпании CBS президент Зурабишвили заявила, что до сих пор все население Грузии не может разобраться, действительно ли премьер Ираклий Гарибашвили хочет для Грузии статуса страны-кандидата на вступление в Евросоюз или это лишь на словах.
"Итог импичмента в парламенте Грузии показал, что у президента больше нет доверия большинства грузинского народа, поэтому госпоже Саломе Зурабишвили в данном случае явно не хватает легитимности говорить от имени грузинского народа", – заявил Папуашвили.
По словам Папуашвили, в 2020 году грузинский народ поддержал партию "Грузинская мечту – демократическая Грузия", которая была единственной партией, записавшей в своей предвыборной программе цель – подать заявку на членство в ЕС к 2024 году.
"Это были наши предвыборные обещания подать это заявление. Мы подали эту заявку, и я уверен, что пойдем еще дальше и в этом году мы получим статус кандидата", – сказал Папуашвили.
Как отметил спикер, президент нарушала конституцию не только формально, но и по содержанию нарушала статью 78 главного закона страны – "в пределах своих полномочий принять все меры для обеспечения полной интеграции Грузии в Европейский союз и Организацию Североатлантического договора".
Правящей партии "Грузинская мечта" в октябре 2023 года не удалось собрать достаточного количества голосов для поддержки процедуры импичмента Саломе Зурабишвили, несмотря на доказанное в Конституционном суде нарушение ею Конституции Грузии. Вопрос об отстранении президента Грузии с должности поддержали 86 депутатов вместо необходимых 100.
Саломе Зурабишвили будет президентом Грузии до конца осени 2024 года. Ее преемника будет выбирать уже избирательная коллегия, в которую войдут партии, преодолевшие 5% барьер в октябре будущего года на парламентских выборах.
Еврокомиссия представит заключение о выполнении Грузией 12 рекомендаций 8 ноября. Уже 14-15 декабря на основании заключения Еврокомиссии Евросовет примет итоговое решение по политике расширения и предоставления Грузии статуса кандидата.
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили ранее заявил, что страна заслуживает статуса кандидата и сделала все для этого. Кроме того, глава правительства отметил, что Грузия уже заручилась поддержкой получения статуса кандидата от ряда стран ЕС.
В июне 2022 года Европейский совет выразил готовность предоставить Грузии статус кандидата после выполнения 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы.
Согласно промежуточной оценке Еврокомиссии от июля 2023 года, Грузия полностью выполнила три условия: гендерное равноправие и борьба с насилием против женщин, учет решений ЕСПЧ, избрание независимого Народного защитника Грузии.
Частично выполнены семь рекомендаций, а вот в направлении плюрализма СМИ и уголовных процедур в отношении владельцев СМИ нет никакого прогресса, говорится в отчете.
После этого работа над выполнением условий Евросоюза продолжилась.