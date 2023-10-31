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Путин: США нужен постоянный хаос на Ближнем Востоке
Путин: США нужен постоянный хаос на Ближнем Востоке
Позиция Москвы на Ближнем Востоке никогда не была корыстной, подчеркнул президент 31.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-31T11:43+0400
2023-10-31T11:43+0400
2023-10-31T11:43+0400
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ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. США нужен постоянный хаос на Ближнем Востоке, поэтому они дискредитируют тех, кто готов остановить кровопролитие, заявил президент России Владимир Путин.Глава РФ сделал заявление в ходе совещания, посвященного недавним беспорядкам в Дагестане и ситуации на Ближнем Востоке.Ключом к решению ближневосточной проблемы является создание полноценного палестинского государства, убежден президент.По его словам, позиция Москвы на Ближнем Востоке никогда не была корыстной. Он отметил, что российская сторона открыто говорит о своих взглядах и они не меняются из года в год."Ключом к решению конфликта является создание суверенного, независимого, полноценного палестинского государства", - сказал политик.Именно в этом, по его мнению, секрет успеха разрешения конфликта.Путин подчеркнул, что в подходах РФ к решению ближневосточного кризиса "никогда не было корысти, интриг и двойного дна".Ранее Путин заявил, что американская политика на Ближнем Востоке провалилась. По его словам, США отошли от международных документов для решения политических проблем в регионе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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россия, новости, в мире, ближний восток, москва, сша, владимир путин
россия, новости, в мире, ближний восток, москва, сша, владимир путин
Путин: США нужен постоянный хаос на Ближнем Востоке
Позиция Москвы на Ближнем Востоке никогда не была корыстной, подчеркнул президент
ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. США нужен постоянный хаос на Ближнем Востоке, поэтому они дискредитируют тех, кто готов остановить кровопролитие, заявил президент России Владимир Путин.
Глава РФ сделал заявление в ходе совещания, посвященного недавним беспорядкам в Дагестане и ситуации на Ближнем Востоке.
"Им (США - ред.) не нужен прочный мир на святой земле, им нужен постоянный хаос на Ближнем Востоке, поэтому всячески дискредитируют те страны, которые настаивают на немедленном прекращении огня в секторе Газа, на том, чтобы остановить кровопролитие, и, готовые внести вклад в урегулировании кризиса. Даже ООН, четко выраженная позиция мирового сообщества, подвергаются нападкам, настоящей травле, попыткам дискредитации", - цитирует Путина РИА Новости
.
Ключом к решению ближневосточной проблемы является создание полноценного палестинского государства, убежден президент.
По его словам, позиция Москвы на Ближнем Востоке никогда не была корыстной. Он отметил, что российская сторона открыто говорит о своих взглядах и они не меняются из года в год.
"Ключом к решению конфликта является создание суверенного, независимого, полноценного палестинского государства", - сказал политик.
Именно в этом, по его мнению, секрет успеха разрешения конфликта.
Путин подчеркнул, что в подходах РФ к решению ближневосточного кризиса "никогда не было корысти, интриг и двойного дна".
Ранее Путин заявил, что американская политика на Ближнем Востоке провалилась. По его словам, США отошли от международных документов для решения политических проблем в регионе.