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Путин: США нужен постоянный хаос на Ближнем Востоке

Путин: США нужен постоянный хаос на Ближнем Востоке

Позиция Москвы на Ближнем Востоке никогда не была корыстной, подчеркнул президент 31.10.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. США нужен постоянный хаос на Ближнем Востоке, поэтому они дискредитируют тех, кто готов остановить кровопролитие, заявил президент России Владимир Путин.Глава РФ сделал заявление в ходе совещания, посвященного недавним беспорядкам в Дагестане и ситуации на Ближнем Востоке.Ключом к решению ближневосточной проблемы является создание полноценного палестинского государства, убежден президент.По его словам, позиция Москвы на Ближнем Востоке никогда не была корыстной. Он отметил, что российская сторона открыто говорит о своих взглядах и они не меняются из года в год."Ключом к решению конфликта является создание суверенного, независимого, полноценного палестинского государства", - сказал политик.Именно в этом, по его мнению, секрет успеха разрешения конфликта.Путин подчеркнул, что в подходах РФ к решению ближневосточного кризиса "никогда не было корысти, интриг и двойного дна".Ранее Путин заявил, что американская политика на Ближнем Востоке провалилась. По его словам, США отошли от международных документов для решения политических проблем в регионе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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