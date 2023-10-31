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Месси получил восьмой "Золотой мяч" – фото
Месси получил восьмой "Золотой мяч" – фото
Лионель Месси, нападающий клуба "Интер Майами", восьмой раз подряд удостоился "Золотого мяча". Смотрите в фотоленте Sputnik снимки с церемонии награждения 31.10.2023, Sputnik Грузия
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Мероприятие прошло в Париже, в театре "Шатле". Топ-тройка футболистов, выбранная после голосования, включила в себя Килиана Мбаппе из "Пари Сен-Жермен" и Эрлинга Холанда из "Манчестер Сити".С начала августа 2023 года аргентинский магистр футбола представляет интересы американской команды "Интер Майами". В предыдущем сезоне он отметился титулом чемпиона Франции в составе "Пари Сен-Жермен". Сборная Аргентины также не осталась в стороне от Месси – он помог им одержать победу на чемпионате мира в Катаре и был признан самым ценным игроком этого турнира.
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фото, мультимедиа, фотография, новости в фотографиях, фотоленты, в мире, спорт, спорт, спорт, футбол, золотой мяч

Месси получил восьмой "Золотой мяч" – фото

12:22 31.10.2023 (обновлено: 12:23 31.10.2023)
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Лионель Месси, нападающий клуба "Интер Майами", восьмой раз подряд удостоился "Золотого мяча". Смотрите в фотоленте Sputnik снимки с церемонии награждения
Мероприятие прошло в Париже, в театре "Шатле". Топ-тройка футболистов, выбранная после голосования, включила в себя Килиана Мбаппе из "Пари Сен-Жермен" и Эрлинга Холанда из "Манчестер Сити".
С начала августа 2023 года аргентинский магистр футбола представляет интересы американской команды "Интер Майами". В предыдущем сезоне он отметился титулом чемпиона Франции в составе "Пари Сен-Жермен". Сборная Аргентины также не осталась в стороне от Месси – он помог им одержать победу на чемпионате мира в Катаре и был признан самым ценным игроком этого турнира.
© AFP 2023 / Franck Fife

Лионель Месси в восьмой раз завоевал премию "Золотой мяч", которая присуждается лучшему футболисту мира.

Лионель Месси в восьмой раз завоевал премию &quot;Золотой мяч&quot;, которая присуждается лучшему футболисту мира. - Sputnik Грузия
1/10
© AFP 2023 / Franck Fife

Лионель Месси в восьмой раз завоевал премию "Золотой мяч", которая присуждается лучшему футболисту мира.

© AFP 2023 / Franck Fife

Церемония вручения прошла 30 октября в театре Шатле в Париже.

Церемония вручения прошла 30 октября в театре Шатле в Париже. - Sputnik Грузия
2/10
© AFP 2023 / Franck Fife

Церемония вручения прошла 30 октября в театре Шатле в Париже.

© AFP 2023 / Franck Fife

Второе место досталось норвежскому форварду "Манчестер Сити" Эрлингу Холанду.

Второе место досталось норвежскому форварду &quot;Манчестер Сити&quot; Эрлингу Холанду. - Sputnik Грузия
3/10
© AFP 2023 / Franck Fife

Второе место досталось норвежскому форварду "Манчестер Сити" Эрлингу Холанду.

© AFP 2023 / Franck Fife

Третьим признан француз Килиан Мбаппе из "ПСЖ".

Третьим признан француз Килиан Мбаппе из &quot;ПСЖ&quot;. - Sputnik Грузия
4/10
© AFP 2023 / Franck Fife

Третьим признан француз Килиан Мбаппе из "ПСЖ".

© AFP 2023 / FRANCK FIFE

Полузащитник "Наполи" Хвича Кварацхелия занял 17 место по итогам голосования за "Золотой мяч".

Полузащитник &quot;Наполи&quot; Хвича Кварацхелия занял 17 место по итогам голосования за &quot;Золотой мяч&quot;. - Sputnik Грузия
5/10
© AFP 2023 / FRANCK FIFE

Полузащитник "Наполи" Хвича Кварацхелия занял 17 место по итогам голосования за "Золотой мяч".

© AFP 2023 / Franck Fife

Среди женщин лучшей футболисткой стала Айтана Бонмати из "Барселоны" и сборной Испании

Среди женщин лучшей футболисткой стала Айтана Бонмати из &quot;Барселоны&quot; и сборной Испании - Sputnik Грузия
6/10
© AFP 2023 / Franck Fife

Среди женщин лучшей футболисткой стала Айтана Бонмати из "Барселоны" и сборной Испании

© AFP 2023 / Franck Fife

"Золотой мяч" – ежегодная футбольная награда, известная также как награда лучшему футболисту года в Европе.

&quot;Золотой мяч&quot; – ежегодная футбольная награда, известная также как награда лучшему футболисту года в Европе. - Sputnik Грузия
7/10
© AFP 2023 / Franck Fife

"Золотой мяч" – ежегодная футбольная награда, известная также как награда лучшему футболисту года в Европе.

© AFP 2023 / Franck Fife

Впервые награда "Золотой мяч" была учреждена французским журналом France Football в 1956-м.

Впервые награда &quot;Золотой мяч&quot; была учреждена французским журналом France Football в 1956-м. - Sputnik Грузия
8/10
© AFP 2023 / Franck Fife

Впервые награда "Золотой мяч" была учреждена французским журналом France Football в 1956-м.

© AFP 2023 / Franck Fife

Приз придумал главный редактор France Football Габриэль Ано.

Приз придумал главный редактор France Football Габриэль Ано. - Sputnik Грузия
9/10
© AFP 2023 / Franck Fife

Приз придумал главный редактор France Football Габриэль Ано.

© AFP 2023 / Franck Fife

Изначально победителя выбирали 52 журналиста из Европы. Сегодня число журналистов, определяющих победителя, возросло до 96 журналистов со всего мира.

Изначально победителя выбирали 52 журналиста из Европы. Сегодня число журналистов, определяющих победителя, возросло до 96 журналистов со всего мира. - Sputnik Грузия
10/10
© AFP 2023 / Franck Fife

Изначально победителя выбирали 52 журналиста из Европы. Сегодня число журналистов, определяющих победителя, возросло до 96 журналистов со всего мира.

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