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Месси получил восьмой "Золотой мяч" – фото

Месси получил восьмой "Золотой мяч" – фото

Лионель Месси, нападающий клуба "Интер Майами", восьмой раз подряд удостоился "Золотого мяча". Смотрите в фотоленте Sputnik снимки с церемонии награждения 31.10.2023, Sputnik Грузия

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Мероприятие прошло в Париже, в театре "Шатле". Топ-тройка футболистов, выбранная после голосования, включила в себя Килиана Мбаппе из "Пари Сен-Жермен" и Эрлинга Холанда из "Манчестер Сити".С начала августа 2023 года аргентинский магистр футбола представляет интересы американской команды "Интер Майами". В предыдущем сезоне он отметился титулом чемпиона Франции в составе "Пари Сен-Жермен". Сборная Аргентины также не осталась в стороне от Месси – он помог им одержать победу на чемпионате мира в Катаре и был признан самым ценным игроком этого турнира.

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