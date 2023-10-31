Месси получил восьмой "Золотой мяч" – фото

Мероприятие прошло в Париже, в театре "Шатле". Топ-тройка футболистов, выбранная после голосования, включила в себя Килиана Мбаппе из "Пари Сен-Жермен" и Эрлинга Холанда из "Манчестер Сити".С начала августа 2023 года аргентинский магистр футбола представляет интересы американской команды "Интер Майами". В предыдущем сезоне он отметился титулом чемпиона Франции в составе "Пари Сен-Жермен". Сборная Аргентины также не осталась в стороне от Месси – он помог им одержать победу на чемпионате мира в Катаре и был признан самым ценным игроком этого турнира.
Лионель Месси, нападающий клуба "Интер Майами", восьмой раз подряд удостоился "Золотого мяча". Смотрите в фотоленте Sputnik снимки с церемонии награждения
Мероприятие прошло в Париже, в театре "Шатле". Топ-тройка футболистов, выбранная после голосования, включила в себя Килиана Мбаппе из "Пари Сен-Жермен" и Эрлинга Холанда из "Манчестер Сити".
С начала августа 2023 года аргентинский магистр футбола представляет интересы американской команды "Интер Майами". В предыдущем сезоне он отметился титулом чемпиона Франции в составе "Пари Сен-Жермен". Сборная Аргентины также не осталась в стороне от Месси – он помог им одержать победу на чемпионате мира в Катаре и был признан самым ценным игроком этого турнира.