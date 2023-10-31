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От собак до черепашек: как празднуют Хэллоуин животные
От собак до черепашек: как празднуют Хэллоуин животные
Думаете, только люди празднуют Хэллоуин? Смотрите в фотоленте Sputnik снимки братьев наших меньших в страшных и забавных костюмах 31.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-31T13:58+0400
2023-10-31T13:58+0400
2023-10-31T13:58+0400
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В ночь с 31 октября по 1 ноября в разных уголках мира люди отмечают Хэллоуин. Основным символом этого праздника является фонарь, выполненный из тыквы, который символизирует окончание сезона урожая и, по легенде, служит для изгнания злых духов.Традиционно на Хеллоуин проходят карнавалы и костюмированные вечеринки. Иногда в переодевании участвуют не только люди, но и их питомцы.
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фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, животные, хэллоуин
фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, животные, хэллоуин
От собак до черепашек: как празднуют Хэллоуин животные
Думаете, только люди празднуют Хэллоуин? Смотрите в фотоленте Sputnik снимки братьев наших меньших в страшных и забавных костюмах
В ночь с 31 октября по 1 ноября в разных уголках мира люди отмечают Хэллоуин. Основным символом этого праздника является фонарь, выполненный из тыквы, который символизирует окончание сезона урожая и, по легенде, служит для изгнания злых духов.
Традиционно на Хеллоуин проходят карнавалы и костюмированные вечеринки. Иногда в переодевании участвуют не только люди, но и их питомцы.
© photo: Sputnik / Alexandr Kryazhev / Перейти в фотобанк Капибары и кошачьи лемуры во время кормления тыквами, изготовленными на конкурсе "Резная тыква" в Новосибирском зоопарке.
Капибары и кошачьи лемуры во время кормления тыквами, изготовленными на конкурсе "Резная тыква" в Новосибирском зоопарке.
© AFP 2023 / Joseph Prezioso
Собака в костюме "Гарри Поттера" на праздновании Хэллоуина в Бостоне.
Собака в костюме "Гарри Поттера" на праздновании Хэллоуина в Бостоне.
© AFP 2023 / Joseph Prezioso
Собака в костюме машины на праздновании Хэллоуина в Бостоне.
Собака в костюме машины на праздновании Хэллоуина в Бостоне.
© AFP 2023 / STRINGER
Черепахи едят тыкву в зоопарке Кали во время празднования Хэллоуина в Колумбии.
Черепахи едят тыкву в зоопарке Кали во время празднования Хэллоуина в Колумбии.
© AP Photo / Petr David Josek
Слон поедает тыкву в честь празднования Хэллоуина в Пражском зоопарке в Чехии.
Слон поедает тыкву в честь празднования Хэллоуина в Пражском зоопарке в Чехии.
© photo: Sputnik / Alexandr Kryazhev / Перейти в фотобанк Амурский тигр Макс во время кормления тыквами, изготовленными на конкурсе "Резная тыква" в Новосибирском зоопарке.
Амурский тигр Макс во время кормления тыквами, изготовленными на конкурсе "Резная тыква" в Новосибирском зоопарке.
© AFP 2023 / Joseph Prezioso
Собаки в костюмах на праздновании Хэллоуина в штате Массачусетс.
Собаки в костюмах на праздновании Хэллоуина в штате Массачусетс.
© AFP 2023 / Joseph Prezioso
Собака в костюме на праздновании Хэллоуина Doggone в Бостоне.
Собака в костюме на праздновании Хэллоуина Doggone в Бостоне.
© AFP 2023 / STRINGER
Страус стоит рядом с тыквой в зоопарке Кали во время празднования Хэллоуина.
Страус стоит рядом с тыквой в зоопарке Кали во время празднования Хэллоуина.
© AFP 2023 / Joseph Prezioso
Собака в костюме тыквы на праздновании Хэллоуина Doggone в Бостоне.
Собака в костюме тыквы на праздновании Хэллоуина Doggone в Бостоне.