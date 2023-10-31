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От собак до черепашек: как празднуют Хэллоуин животные

От собак до черепашек: как празднуют Хэллоуин животные

Думаете, только люди празднуют Хэллоуин? Смотрите в фотоленте Sputnik снимки братьев наших меньших в страшных и забавных костюмах 31.10.2023, Sputnik Грузия

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В ночь с 31 октября по 1 ноября в разных уголках мира люди отмечают Хэллоуин. Основным символом этого праздника является фонарь, выполненный из тыквы, который символизирует окончание сезона урожая и, по легенде, служит для изгнания злых духов.Традиционно на Хеллоуин проходят карнавалы и костюмированные вечеринки. Иногда в переодевании участвуют не только люди, но и их питомцы.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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