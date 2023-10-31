https://sputnik-georgia.ru/20231031/grazhdanin-gruzii-stal-zhertvoy-napadeniya-v-polshe-283806220.html

Гражданин Грузии стал жертвой нападения в Польше

Гражданин Грузии стал жертвой нападения в Польше

Нападавшему предъявлено обвинение в дискриминации 31.10.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. Гражданин Грузии стал жертвой нападения со стороны 41-летнего гражданина Польши в центре города Гданьск, сообщает телеканал "Рустави 2" Пострадавший, 28-летний мужчина, был доставлен в клинику бригадой скорой помощи, а нападавший задержан полицией. Поляку было предъявлено обвинение в дискриминации, за что ему грозит до 5 лет тюремного заключения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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