https://sputnik-georgia.ru/20231031/gruzinskogo-aktera-tengiza-archvadze-pokhoronyat-v-didubiyskom-panteone-283806798.html

Грузинского актера Тенгиза Арчвадзе похоронят в Дидубийском пантеоне

Грузинского актера Тенгиза Арчвадзе похоронят в Дидубийском пантеоне

Знаменитого артиста похоронят рядом с супругой 31.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-31T11:01+0400

2023-10-31T11:01+0400

2023-10-31T11:09+0400

грузия

новости

культура

тбилиси

тенгиз арчвадзе

коте марджанишвили

дидубийский пантеон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23288/86/232888626_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_f4ed698ff20cb6185a7f66cb76d10e63.jpg

ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. Народного артиста Грузии, актера Тенгиза Арчвадзе похоронят в Дидубийском пантеоне во вторник, 31 октября. Вынос тела артиста состоится в 14:00 из церкви пантеона. Арчвадзе похоронят рядом с его супругой. Театральные зрители запомнили Тенгиза Арчвадзе по таким постановкам, как "Я вижу солнце", "Квачи Квачантирадзе", "Измена", "Мама" и другие. Также Арчвадзе более 50 лет играл на сцене Государственного театра им. Коте Марджанишвили. С 1960 года Арчвадзе снимался в кино и блестяще исполнил такие яркие роли, как Константин Арсакидзе в "Деснице великого мастера", Имеда Звиадаури в "Хевсурской балладе", Алуда в "Мольбе" (Ведреба) и многих других. Арчвадзе за свою актерскую карьеру получал множество премий и наград, в том числе удостоен "Ордена Сияния" и "Ордена достоинства".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, культура, тбилиси, тенгиз арчвадзе, коте марджанишвили, дидубийский пантеон