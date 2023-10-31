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Грузинского актера Тенгиза Арчвадзе похоронят в Дидубийском пантеоне
Грузинского актера Тенгиза Арчвадзе похоронят в Дидубийском пантеоне
Знаменитого артиста похоронят рядом с супругой 31.10.2023, Sputnik Грузия
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тбилиси
тенгиз арчвадзе
коте марджанишвили
дидубийский пантеон
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ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. Народного артиста Грузии, актера Тенгиза Арчвадзе похоронят в Дидубийском пантеоне во вторник, 31 октября. Вынос тела артиста состоится в 14:00 из церкви пантеона. Арчвадзе похоронят рядом с его супругой. Театральные зрители запомнили Тенгиза Арчвадзе по таким постановкам, как "Я вижу солнце", "Квачи Квачантирадзе", "Измена", "Мама" и другие. Также Арчвадзе более 50 лет играл на сцене Государственного театра им. Коте Марджанишвили. С 1960 года Арчвадзе снимался в кино и блестяще исполнил такие яркие роли, как Константин Арсакидзе в "Деснице великого мастера", Имеда Звиадаури в "Хевсурской балладе", Алуда в "Мольбе" (Ведреба) и многих других. Арчвадзе за свою актерскую карьеру получал множество премий и наград, в том числе удостоен "Ордена Сияния" и "Ордена достоинства".Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, культура, тбилиси, тенгиз арчвадзе, коте марджанишвили, дидубийский пантеон
грузия, новости, культура, тбилиси, тенгиз арчвадзе, коте марджанишвили, дидубийский пантеон

Грузинского актера Тенгиза Арчвадзе похоронят в Дидубийском пантеоне

11:01 31.10.2023 (обновлено: 11:09 31.10.2023)
© Courtesy of Tengiz ArchvadzeТенгиз Арчвадзе
Тенгиз Арчвадзе - Sputnik Грузия, 1920, 31.10.2023
© Courtesy of Tengiz Archvadze
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Знаменитого артиста похоронят рядом с супругой
ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. Народного артиста Грузии, актера Тенгиза Арчвадзе похоронят в Дидубийском пантеоне во вторник, 31 октября.
Вынос тела артиста состоится в 14:00 из церкви пантеона. Арчвадзе похоронят рядом с его супругой.
Театральные зрители запомнили Тенгиза Арчвадзе по таким постановкам, как "Я вижу солнце", "Квачи Квачантирадзе", "Измена", "Мама" и другие.
© Courtesy of Tengiz ArchvadzeТенгиз Арчвадзе
თენგიზ არჩვაძე - Sputnik Грузия, 1920, 31.10.2023
Тенгиз Арчвадзе
© Courtesy of Tengiz Archvadze
Также Арчвадзе более 50 лет играл на сцене Государственного театра им. Коте Марджанишвили.
С 1960 года Арчвадзе снимался в кино и блестяще исполнил такие яркие роли, как Константин Арсакидзе в "Деснице великого мастера", Имеда Звиадаури в "Хевсурской балладе", Алуда в "Мольбе" (Ведреба) и многих других.
Арчвадзе за свою актерскую карьеру получал множество премий и наград, в том числе удостоен "Ордена Сияния" и "Ордена достоинства".
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