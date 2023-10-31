https://sputnik-georgia.ru/20231031/izrail-poterpit-porazhenie-a-ssha-ne-stanut-pomogat-ischenko-ob-iskhode-voyny-283853978.html

Израиль потерпит поражение, а США не станут помогать: Ищенко об исходе войны

Израиль потерпит поражение, а США не станут помогать: Ищенко об исходе войны

Необходимо найти мирное решение палестино-израильского конфликта, которое даст Израилю гарантии существования не как военному лагерю, а как нормальному... 31.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-31T19:45+0400

2023-10-31T19:45+0400

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В программе "Честная аналитика" свой комментарий высказал политолог Ростислав Ищенко. По его словам, сейчас Вашингтону важно поддержать ЦАХАЛ, так как, если Израиль потерпит поражение, США будут вынуждены уйти с Ближнего Востока как политическая сила. Останутся ли у американцев ресурсы на поддержку Украины? Через сколько месяцев ВСУ перестанут существовать? Для чего Зеленский отдал приказ атаковать Курскую АЭС и какие цели преследуют Макрон, Эрдоган и Орбан в Центральной Азии? Об этом и не только смотрите в полной версии видео.

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