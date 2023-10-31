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Израиль потерпит поражение, а США не станут помогать: Ищенко об исходе войны
Израиль потерпит поражение, а США не станут помогать: Ищенко об исходе войны
Необходимо найти мирное решение палестино-израильского конфликта, которое даст Израилю гарантии существования не как военному лагерю, а как нормальному... 31.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-31T19:45+0400
2023-10-31T19:45+0400
2023-10-31T19:53+0400
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В программе "Честная аналитика" свой комментарий высказал политолог Ростислав Ищенко. По его словам, сейчас Вашингтону важно поддержать ЦАХАЛ, так как, если Израиль потерпит поражение, США будут вынуждены уйти с Ближнего Востока как политическая сила. Останутся ли у американцев ресурсы на поддержку Украины? Через сколько месяцев ВСУ перестанут существовать? Для чего Зеленский отдал приказ атаковать Курскую АЭС и какие цели преследуют Макрон, Эрдоган и Орбан в Центральной Азии? Об этом и не только смотрите в полной версии видео.
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видео, мультимедиа, экспертное мнение, израиль, ближний восток, видео
видео, мультимедиа, экспертное мнение, израиль, ближний восток, видео
Израиль потерпит поражение, а США не станут помогать: Ищенко об исходе войны
19:45 31.10.2023 (обновлено: 19:53 31.10.2023)
Необходимо найти мирное решение палестино-израильского конфликта, которое даст Израилю гарантии существования не как военному лагерю, а как нормальному государству. Смотрите в видео, что заявил эксперт
В программе "Честная аналитика" свой комментарий высказал политолог Ростислав Ищенко. По его словам, сейчас Вашингтону важно поддержать ЦАХАЛ, так как, если Израиль потерпит поражение, США будут вынуждены уйти с Ближнего Востока как политическая сила.
Останутся ли у американцев ресурсы на поддержку Украины? Через сколько месяцев ВСУ перестанут существовать? Для чего Зеленский отдал приказ атаковать Курскую АЭС и какие цели преследуют Макрон, Эрдоган и Орбан в Центральной Азии? Об этом и не только смотрите в полной версии видео.