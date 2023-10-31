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Новый туристический маршрут для любителей отдыха в горах появился в Аджарии
Новый туристический маршрут для любителей отдыха в горах появился в Аджарии
В горной Аджарии более 25 туристических маршрутов 31.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-31T18:45+0400
2023-10-31T18:45+0400
2023-10-31T18:45+0400
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ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. Новый туристический маршрут Мериси-Гома с пространством для пикника появился в горной Аджарии, сообщили в пресс-службе Департамента туризма и курортов региона. Зона для пикника находится на высоте 2,2 тысячи метров на горе Гома – на месте расположены беседка, качели, фотостенды. С территории, где расположена зона для пикника, открываются виды на природу горной Аджарии, а летом там можно остановиться в гостиничных домах местных жителей. Новый турмаршрут и зону для пикника первыми осмотрели гиды и представители турагентств вместе с сотрудниками агентства развития турпродуктов, а также мэрии района Кеда. Новый туристический маршрут соединяет районы Кеда и Шуахеви, которые славятся своей красотой. В горной Аджарии на данном этапе более 25 туристических маршрутов. Желающие могут ознакомиться с ними на сайте.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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туризм, новости, грузия, аджария
туризм, новости, грузия, аджария
Новый туристический маршрут для любителей отдыха в горах появился в Аджарии
В горной Аджарии более 25 туристических маршрутов
ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. Новый туристический маршрут Мериси-Гома с пространством для пикника появился в горной Аджарии, сообщили в пресс-службе Департамента туризма и курортов региона.
Зона для пикника находится на высоте 2,2 тысячи метров на горе Гома – на месте расположены беседка, качели, фотостенды.
С территории, где расположена зона для пикника, открываются виды на природу горной Аджарии, а летом там можно остановиться в гостиничных домах местных жителей.
Новый турмаршрут и зону для пикника первыми осмотрели гиды и представители турагентств вместе с сотрудниками агентства развития турпродуктов, а также мэрии района Кеда.
Новый туристический маршрут соединяет районы Кеда и Шуахеви, которые славятся своей красотой.
В горной Аджарии на данном этапе более 25 туристических маршрутов. Желающие могут ознакомиться с ними на сайте
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