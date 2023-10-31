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Осень решила взять отпуск
Осень решила взять отпуск
В октябре и начале ноября в Грузии установилась такая теплая погода, что жители страны задумываются, а не ушла ли осень в отпуск? 31.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-31T15:47+0400
2023-10-31T15:47+0400
2023-10-31T15:49+0400
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В столице Грузии жарко, как в начале лета. Люди ходят по улицам в рубашках и майках. Лишь вечером становится прохладно. Хотя в то же время можно встретить прохожих и в куртках. Многие, выходя на улицу, смотрят на календарь и подсознательно ждут прохладной погоды, но вовсю светит теплое солнце.
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погода, общество, грузия
Осень решила взять отпуск
15:47 31.10.2023 (обновлено: 15:49 31.10.2023)
В октябре и начале ноября в Грузии установилась такая теплая погода, что жители страны задумываются, а не ушла ли осень в отпуск?
В столице Грузии жарко, как в начале лета. Люди ходят по улицам в рубашках и майках. Лишь вечером становится прохладно. Хотя в то же время можно встретить прохожих и в куртках. Многие, выходя на улицу, смотрят на календарь и подсознательно ждут прохладной погоды, но вовсю светит теплое солнце.