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Осень решила взять отпуск

Осень решила взять отпуск

В октябре и начале ноября в Грузии установилась такая теплая погода, что жители страны задумываются, а не ушла ли осень в отпуск? 31.10.2023, Sputnik Грузия

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В столице Грузии жарко, как в начале лета. Люди ходят по улицам в рубашках и майках. Лишь вечером становится прохладно. Хотя в то же время можно встретить прохожих и в куртках. Многие, выходя на улицу, смотрят на календарь и подсознательно ждут прохладной погоды, но вовсю светит теплое солнце.

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погода, общество, грузия