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Политолог: Польша готовится не только к войне с Россией, но и к столкновению с Украиной
Политолог: Польша готовится не только к войне с Россией, но и к столкновению с Украиной
Варшава опасается, что опытная украинская армия может развернуть боевые действия с восточного фронта на западный и именно поэтому Польша быстро увеличивает... 31.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-31T11:37+0400
2023-10-31T11:37+0400
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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал доктор экономических наук, президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич. Как прошедшие выборы в Польше скажутся на помощи Украине? Готовы ли страны НАТО перекрыть для России доступ к Балтийскому морю? Зачем Латвия решила конфисковать российские автомобили? Почему Беларусь готова к любым внешним угрозам? Обо всем этом подробнее смотрите в видео.
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мультимедиа, видео, в мире, политика, польша, украина, варшава, нато, видео
мультимедиа, видео, в мире, политика, польша, украина, варшава, нато, видео
Политолог: Польша готовится не только к войне с Россией, но и к столкновению с Украиной
Варшава опасается, что опытная украинская армия может развернуть боевые действия с восточного фронта на западный и именно поэтому Польша быстро увеличивает свои вооруженные силы
Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал доктор экономических наук, президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич.
Как прошедшие выборы в Польше скажутся на помощи Украине? Готовы ли страны НАТО перекрыть для России доступ к Балтийскому морю? Зачем Латвия решила конфисковать российские автомобили? Почему Беларусь готова к любым внешним угрозам?
Обо всем этом подробнее смотрите в видео.