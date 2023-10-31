https://sputnik-georgia.ru/20231031/politolog-polsha-gotovitsya-ne-tolko-k-voyne-s-rossiey-no-i-k-stolknoveniyu-s-ukrainoy-283813116.html

Политолог: Польша готовится не только к войне с Россией, но и к столкновению с Украиной

Политолог: Польша готовится не только к войне с Россией, но и к столкновению с Украиной

Варшава опасается, что опытная украинская армия может развернуть боевые действия с восточного фронта на западный и именно поэтому Польша быстро увеличивает... 31.10.2023, Sputnik Грузия

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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал доктор экономических наук, президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич. Как прошедшие выборы в Польше скажутся на помощи Украине? Готовы ли страны НАТО перекрыть для России доступ к Балтийскому морю? Зачем Латвия решила конфисковать российские автомобили? Почему Беларусь готова к любым внешним угрозам? Обо всем этом подробнее смотрите в видео.

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