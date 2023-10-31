https://sputnik-georgia.ru/20231031/polza-i-vred-ot-khurmy-skolko-plodov-mozhno-sedat-v-den-283855576.html
Польза и вред от хурмы: сколько плодов можно съедать в день?
Польза и вред от хурмы: сколько плодов можно съедать в день?
Хурма – сезонный фрукт, содержащий большое количество витаминов и микроэлементов, обладает массой полезных свойств 31.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-31T20:55+0400
2023-10-31T20:55+0400
2023-10-31T20:59+0400
справки
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0c/04/250254094_280:643:2764:2040_1920x0_80_0_0_b471dfd380fbc0dd1555a5f0be8a9299.jpg
Латинское название хурмы – Diospyros, то есть "пища богов", что подтверждается как вкусовыми, так и полезными свойствами ярких и ароматных плодов, которыми мы наслаждаемся в осенне-зимний сезон. Сколько хурмы с пользой для организма можно съедать в день и какой вред вкусные плоды могут нанести нашему организму, читайте в Sputnik Грузия. Сколько хурмы можно съедать в день?Свежая хурма содержит много полезных веществ – средняя калорийность плода на 100 грамм продукта составляет примерно 65-67 калорий. Хурму включать в рацион диетологи рекомендуют всем при отсутствии противопоказаний, чтобы защитить организм от дефицита витаминов в осенне-зимний сезон. Единого мнения о том, сколько хурмы можно съедать в день с пользой для организма, у специалистов нет. Чтобы поддержать иммунитет, одни рекомендуют съедать в день по 2-3 хурмы, другие – не более 3-4 плодов в неделю. При этом многие считают, что съедать в день по одной хурме можно не нанося вред организму. Польза и вред Польза хурмы, богатой витаминами С, А, Р, В, Е, а также антиоксидантами и микроэлементами, такими как бета-каротин, магний, кальций, калий, йод, пектин, клетчатка, танины, фруктоза, железо, не вызывает сомнений. Хурма повышает эластичность сосудов, укрепляет иммунитет, способствует нормальному функционированию щитовидной железы, пищеварению, улучшает зрение. Кроме того, яркие и ароматные плоды снижают риск сердечных приступов, помогают предупредить мочекаменную болезнь, удалить избыток солей и устранить отечность конечностей. Несмотря на очевидную пользу хурмы, злоупотреблять вкусными плодами нельзя, так как они могут причинить и вред. Специалисты среди основных противопоказаний выделяют острые заболевания пищеварительного тракта, аллергию на продукт, возраст до трех лет и индивидуальную непереносимость. Людям с сахарным диабетом также следует проявить осторожность при употреблении хурмы, так как в плодах много сахара. Материал подготовлен на основе открытых источников.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0c/04/250254094_545:556:2533:2047_1920x0_80_0_0_d028cf4101bc5d0d1cb30984912f9c71.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
справки
Польза и вред от хурмы: сколько плодов можно съедать в день?
20:55 31.10.2023 (обновлено: 20:59 31.10.2023)
Хурма – сезонный фрукт, содержащий большое количество витаминов и микроэлементов, обладает массой полезных свойств
Латинское название хурмы – Diospyros, то есть "пища богов", что подтверждается как вкусовыми, так и полезными свойствами ярких и ароматных плодов, которыми мы наслаждаемся в осенне-зимний сезон.
Сколько хурмы с пользой для организма можно съедать в день и какой вред вкусные плоды могут нанести нашему организму, читайте в Sputnik Грузия.
Сколько хурмы можно съедать в день?
Свежая хурма содержит много полезных веществ – средняя калорийность плода на 100 грамм продукта составляет примерно 65-67 калорий.
Хурму включать в рацион диетологи рекомендуют всем при отсутствии противопоказаний, чтобы защитить организм от дефицита витаминов в осенне-зимний сезон.
Единого мнения о том, сколько хурмы можно съедать в день с пользой для организма, у специалистов нет. Чтобы поддержать иммунитет, одни рекомендуют съедать в день по 2-3 хурмы, другие – не более 3-4 плодов в неделю.
При этом многие считают, что съедать в день по одной хурме можно не нанося вред организму.
Польза хурмы, богатой витаминами С, А, Р, В, Е, а также антиоксидантами и микроэлементами, такими как бета-каротин, магний, кальций, калий, йод, пектин, клетчатка, танины, фруктоза, железо, не вызывает сомнений.
Хурма повышает эластичность сосудов, укрепляет иммунитет, способствует нормальному функционированию щитовидной железы, пищеварению, улучшает зрение. Кроме того, яркие и ароматные плоды снижают риск сердечных приступов, помогают предупредить мочекаменную болезнь, удалить избыток солей и устранить отечность конечностей.
Польза хурмы очевидна и для беременных – она повышает сопротивляемость организма матери простудным и вирусным заболеваниям, а также обеспечивает плод веществами, важными для его нормального развития.
Несмотря на очевидную пользу хурмы, злоупотреблять вкусными плодами нельзя, так как они могут причинить и вред. Специалисты среди основных противопоказаний выделяют острые заболевания пищеварительного тракта, аллергию на продукт, возраст до трех лет и индивидуальную непереносимость.
Людям с сахарным диабетом также следует проявить осторожность при употреблении хурмы, так как в плодах много сахара.
Материал подготовлен на основе открытых источников.