https://sputnik-georgia.ru/20231031/polza-i-vred-ot-khurmy-skolko-plodov-mozhno-sedat-v-den-283855576.html

Польза и вред от хурмы: сколько плодов можно съедать в день?

Польза и вред от хурмы: сколько плодов можно съедать в день?

Хурма – сезонный фрукт, содержащий большое количество витаминов и микроэлементов, обладает массой полезных свойств 31.10.2023, Sputnik Грузия

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Латинское название хурмы – Diospyros, то есть "пища богов", что подтверждается как вкусовыми, так и полезными свойствами ярких и ароматных плодов, которыми мы наслаждаемся в осенне-зимний сезон. Сколько хурмы с пользой для организма можно съедать в день и какой вред вкусные плоды могут нанести нашему организму, читайте в Sputnik Грузия. Сколько хурмы можно съедать в день?Свежая хурма содержит много полезных веществ – средняя калорийность плода на 100 грамм продукта составляет примерно 65-67 калорий. Хурму включать в рацион диетологи рекомендуют всем при отсутствии противопоказаний, чтобы защитить организм от дефицита витаминов в осенне-зимний сезон. Единого мнения о том, сколько хурмы можно съедать в день с пользой для организма, у специалистов нет. Чтобы поддержать иммунитет, одни рекомендуют съедать в день по 2-3 хурмы, другие – не более 3-4 плодов в неделю. При этом многие считают, что съедать в день по одной хурме можно не нанося вред организму. Польза и вред Польза хурмы, богатой витаминами С, А, Р, В, Е, а также антиоксидантами и микроэлементами, такими как бета-каротин, магний, кальций, калий, йод, пектин, клетчатка, танины, фруктоза, железо, не вызывает сомнений. Хурма повышает эластичность сосудов, укрепляет иммунитет, способствует нормальному функционированию щитовидной железы, пищеварению, улучшает зрение. Кроме того, яркие и ароматные плоды снижают риск сердечных приступов, помогают предупредить мочекаменную болезнь, удалить избыток солей и устранить отечность конечностей. Несмотря на очевидную пользу хурмы, злоупотреблять вкусными плодами нельзя, так как они могут причинить и вред. Специалисты среди основных противопоказаний выделяют острые заболевания пищеварительного тракта, аллергию на продукт, возраст до трех лет и индивидуальную непереносимость. Людям с сахарным диабетом также следует проявить осторожность при употреблении хурмы, так как в плодах много сахара. Материал подготовлен на основе открытых источников.

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