https://sputnik-georgia.ru/20231031/rossiyskaya-aviakompaniya-red-wings-nachnet-letat-iz-peterburga-v-tbilisi-i-kutaisi-283857795.html

Российская авиакомпания Red Wings начнет летать из Петербурга в Тбилиси и Кутаиси

Российская авиакомпания Red Wings начнет летать из Петербурга в Тбилиси и Кутаиси

Рейсы из Санкт-Петербурга в Грузию будут осуществляться один раз в неделю – по субботам 31.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-31T23:27+0400

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ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. Авиакомпания Red Wings откроет рейсы из аэропорта "Пулково" (Санкт-Петербург) в Тбилиси и Кутаиси, сообщает пресс-служба ООО "Воздушные ворота Северной столицы" (управляющая компания аэропорта "Пулково")."Из аэропорта "Пулково" открывается авиасообщение с Грузией… Перелеты будет выполнять авиакомпания Red Wings", – говорится в сообщении.Начиная с 18 ноября перелеты в Тбилиси будут выполняться один раз в неделю – по субботам. Со 2 декабря авиакомпания начнет выполнять рейсы в Кутаиси один раз в неделю – по субботам.Прямой авиарейс в Тбилиси запустят из Челябинска>>В середине мая РФ отменила запрет на прямое авиасообщение с Грузией, введенный в 2019 году. Первый рейс после отмены запрета 19 мая совершил самолет российской авиакомпании Azimuth, а 20 мая в Москву полетел самолет Georgian Airways. В середине июля рейсы начала выполнять российская авиакомпания Red Wings.Авиасообщение между Грузией и Россией было прервано Москвой в одностороннем порядке в 2019 году. Поводом послужили массовые протесты в Тбилиси после появления в здании парламента Грузии депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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