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Землетрясение произошло на юге Грузии
Землетрясение произошло на юге Грузии
Эпицентр землетрясения находился в 170 километрах от Тбилиси и на глубине пяти километров 31.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-31T20:06+0400
2023-10-31T20:06+0400
2023-10-31T20:17+0400
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ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. Землетрясение магнитудой 3,1 произошло в 23 километрах восточнее города Ниноцминда на юге Грузии, сообщается на сайте Национального центра сейсмического мониторинга.Эпицентр землетрясения, которое произошло в 19:27 по тбилисскому времени, находился в 170 километрах от Тбилиси и на глубине пяти километров.Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии магнитудой 7,0, произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, происшествия, новости, ниноцминда, землетрясения в грузии
грузия, происшествия, новости, ниноцминда, землетрясения в грузии
Землетрясение произошло на юге Грузии
20:06 31.10.2023 (обновлено: 20:17 31.10.2023)
Эпицентр землетрясения находился в 170 километрах от Тбилиси и на глубине пяти километров
ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik.
Землетрясение магнитудой 3,1 произошло в 23 километрах восточнее города Ниноцминда на юге Грузии, сообщается на сайте
Национального центра сейсмического мониторинга.
Эпицентр землетрясения, которое произошло в 19:27 по тбилисскому времени, находился в 170 километрах от Тбилиси и на глубине пяти километров.
Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии магнитудой 7,0, произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.