https://sputnik-georgia.ru/20231031/zemletryasenie-proizoshlo-na-yuge-gruzii-283854521.html

Землетрясение произошло на юге Грузии

Землетрясение произошло на юге Грузии

Эпицентр землетрясения находился в 170 километрах от Тбилиси и на глубине пяти километров 31.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-31T20:06+0400

2023-10-31T20:06+0400

2023-10-31T20:17+0400

грузия

происшествия

новости

ниноцминда

землетрясения в грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/08/0c/249191956_0:125:1281:845_1920x0_80_0_0_0b98349ae1de491f3d19750dedf66bb0.jpg

ТБИЛИСИ, 31 окт — Sputnik. Землетрясение магнитудой 3,1 произошло в 23 километрах восточнее города Ниноцминда на юге Грузии, сообщается на сайте Национального центра сейсмического мониторинга.Эпицентр землетрясения, которое произошло в 19:27 по тбилисскому времени, находился в 170 километрах от Тбилиси и на глубине пяти километров.Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии магнитудой 7,0, произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

ниноцминда

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, происшествия, новости, ниноцминда, землетрясения в грузии