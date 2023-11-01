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Чемпионат мира по мини-футболу: сборная Грузии сыграет в 1/8 финала с ОАЭ
Чемпионат мира по мини-футболу: сборная Грузии сыграет в 1/8 финала с ОАЭ
Главный тренер сборной Грузии считает команду ОАЭ серьезным соперником 01.11.2023, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik. Cборная Грузии по мини-футболу в 1/8 финала чемпионата мира встретится с командой хозяев турнира, Объединенными Арабскими Эмиратами, в среду, 1 ноября, сообщает пресс-служба Федерации футбола Грузии. На чемпионате мира по мини-футболу сборная Грузии разгромила в группе В сборную Гватемалы со счетом 6:0, фаворита турнира, действующего чемпиона мира, Мексику, обыграла со счетом 2:1, а в финальном матче выиграла у Ирландии со счетом 10:1. По его словам, игроки в приподнятом настроении и сделают все, чтобы порадовать болельщиков. Чемпионат мира стартовал 25 октября и завершится 5 ноября. В турнире принимают участие 32 команды. Сборная Грузии смогла выйти из самой сложной группы турнира – группы B, где ее соперниками были действующий чемпион Мексика, Гватемала и Ирландия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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Чемпионат мира по мини-футболу: сборная Грузии сыграет в 1/8 финала с ОАЭ
10:24 01.11.2023 (обновлено: 12:39 01.11.2023)
Главный тренер сборной Грузии считает команду ОАЭ серьезным соперником
ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik. Cборная Грузии по мини-футболу в 1/8 финала чемпионата мира встретится с командой хозяев турнира, Объединенными Арабскими Эмиратами, в среду, 1 ноября, сообщает пресс-служба Федерации футбола Грузии.
На чемпионате мира по мини-футболу сборная Грузии разгромила в группе В сборную Гватемалы со счетом 6:0, фаворита турнира, действующего чемпиона мира, Мексику, обыграла со счетом 2:1, а в финальном матче выиграла у Ирландии со счетом 10:1.
"Наш соперник в 1/8 финала чемпионата мира – принимающая сторона Объединенные Арабские Эмираты. Мы знаем, что это сложная команда. Мы наблюдали за ее играми в последние несколько дней, и она выглядит очень сильной в защите, а также в быстрой контратаке", – рассказал главный тренер сборной Грузии Бесо Арвеладзе.
По его словам, игроки в приподнятом настроении и сделают все, чтобы порадовать болельщиков.
Чемпионат мира стартовал 25 октября и завершится 5 ноября. В турнире принимают участие 32 команды. Сборная Грузии смогла выйти из самой сложной группы турнира – группы B, где ее соперниками были действующий чемпион Мексика, Гватемала и Ирландия.