https://sputnik-georgia.ru/20231101/festival-chachi-proydet-na-vostoke-gruzii-283850875.html
Фестиваль чачи пройдет на востоке Грузии
Фестиваль чачи пройдет на востоке Грузии
Цель фестиваля – популяризация чачи, поощрение и поддержка производства чачи 01.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-01T11:11+0400
2023-11-01T11:11+0400
2023-11-01T11:11+0400
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ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik. Ежегодный фестиваль чачи пройдет в городе Телави (регион Кахети) 4 ноября, говорится в сообщении организаторов. Целью фестиваля является популяризация чачи, поощрение и поддержка производства чачи фермерами, а также небольшими винодельнями и компаниями. Фестиваль откроется в 12:00 музыкально-театральным маршем, далее запланирована ярмарка, на которой можно будет приобрести чачу, различные блюда, а также предметы ручной работы.Также в этот день по традиции выявят лучших производителей чачи 2023 года. Закроется мероприятие концертом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, общество, кахети, телави, фестиваль, фестивали
новости, грузия, общество, кахети, телави, фестиваль, фестивали
Фестиваль чачи пройдет на востоке Грузии
Цель фестиваля – популяризация чачи, поощрение и поддержка производства чачи
ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik. Ежегодный фестиваль чачи пройдет в городе Телави (регион Кахети) 4 ноября, говорится в сообщении организаторов.
Целью фестиваля является популяризация чачи, поощрение и поддержка производства чачи фермерами, а также небольшими винодельнями и компаниями.
Фестиваль откроется в 12:00 музыкально-театральным маршем, далее запланирована ярмарка, на которой можно будет приобрести чачу, различные блюда, а также предметы ручной работы.
Также в этот день по традиции выявят лучших производителей чачи 2023 года. Закроется мероприятие концертом.