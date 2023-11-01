https://sputnik-georgia.ru/20231101/itogi-evroligi-za-oktyabr-shengeliya-nazvali-luchshim-igrokom-mesyatsa-283890863.html

Итоги Евролиги за октябрь: Шенгелия назвали лучшим игроком месяца

Итоги Евролиги за октябрь: Шенгелия назвали лучшим игроком месяца

Капитан сборной Грузии завоевал этот титул во второй раз в карьере 01.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-01T20:13+0400

2023-11-01T20:13+0400

2023-11-01T20:13+0400

спорт

грузия

новости

тбилиси

италия

торнике шенгелия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0b/0a/272074733_0:617:1242:1316_1920x0_80_0_0_ce29b53198839471ab440172047c3862.jpg

ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik. Игра капитана сборной Грузии по баскетболу Торнике Шенгелия в октябре была оценена по достоинству – его признали лучшим баскетболистом месяца Евролиги. Капитан сборной Грузии завоевал этот титул во второй раз в карьере. Впервые он стал MVP Евролиги в марте 2018 года. Тогда Шенгелия защищал честь испанской "Басконии". В октябре 2023 года Шенгелия в составе "Виртуса" выиграл в евролиге четыре матча из пяти. Средний результат грузинского игрока – 18,4 очка, 4,8 подбора и четыре передачи. 27 октября "Виллербан" – "Виртус" 84:87 Шенгелия: 34 минуты, 18 очков, пять подборов, три передачи, два перехвата и один блок-шот. 20 октября "Виртус" – "Црвена Звезда" 85:79 Шенгелия: 30 минут, 19 очков, шесть подборов, пять передач и один перехват. 18 октября "Виртус" – "Альба" 87:76 Шенгелия: 27 минут, 26 очков, четыре подбора и три передачи. 13 октября "Монако" – "Виртус" 59:83 Шенгелия: 26 минут, 12 очков, пять подборов, четыре передачи и один перехват. 5 октября "Виртус" – "Жальгирис" 79:82 Шенгелия: 31 минута, 17 очков, четыре подбора и четыре передачи. В конце октября Торнике Шенгелия назвали самым ценным игроком (MVP) четвертого тура чемпионата Италии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

италия

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

спорт, грузия, новости, тбилиси, италия, торнике шенгелия