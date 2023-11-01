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Итоги Евролиги за октябрь: Шенгелия назвали лучшим игроком месяца
Итоги Евролиги за октябрь: Шенгелия назвали лучшим игроком месяца
Капитан сборной Грузии завоевал этот титул во второй раз в карьере 01.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-01T20:13+0400
2023-11-01T20:13+0400
2023-11-01T20:13+0400
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ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik. Игра капитана сборной Грузии по баскетболу Торнике Шенгелия в октябре была оценена по достоинству – его признали лучшим баскетболистом месяца Евролиги. Капитан сборной Грузии завоевал этот титул во второй раз в карьере. Впервые он стал MVP Евролиги в марте 2018 года. Тогда Шенгелия защищал честь испанской "Басконии". В октябре 2023 года Шенгелия в составе "Виртуса" выиграл в евролиге четыре матча из пяти. Средний результат грузинского игрока – 18,4 очка, 4,8 подбора и четыре передачи. 27 октября "Виллербан" – "Виртус" 84:87 Шенгелия: 34 минуты, 18 очков, пять подборов, три передачи, два перехвата и один блок-шот. 20 октября "Виртус" – "Црвена Звезда" 85:79 Шенгелия: 30 минут, 19 очков, шесть подборов, пять передач и один перехват. 18 октября "Виртус" – "Альба" 87:76 Шенгелия: 27 минут, 26 очков, четыре подбора и три передачи. 13 октября "Монако" – "Виртус" 59:83 Шенгелия: 26 минут, 12 очков, пять подборов, четыре передачи и один перехват. 5 октября "Виртус" – "Жальгирис" 79:82 Шенгелия: 31 минута, 17 очков, четыре подбора и четыре передачи. В конце октября Торнике Шенгелия назвали самым ценным игроком (MVP) четвертого тура чемпионата Италии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, тбилиси, италия, торнике шенгелия
спорт, грузия, новости, тбилиси, италия, торнике шенгелия
Итоги Евролиги за октябрь: Шенгелия назвали лучшим игроком месяца
Капитан сборной Грузии завоевал этот титул во второй раз в карьере
ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik. Игра капитана сборной Грузии по баскетболу Торнике Шенгелия в октябре была оценена по достоинству – его признали лучшим баскетболистом месяца Евролиги.
Капитан сборной Грузии завоевал этот титул во второй раз в карьере. Впервые он стал MVP Евролиги в марте 2018 года. Тогда Шенгелия защищал честь испанской "Басконии".
В октябре 2023 года Шенгелия в составе "Виртуса" выиграл в евролиге четыре матча из пяти. Средний результат грузинского игрока – 18,4 очка, 4,8 подбора и четыре передачи.
"Виллербан" – "Виртус" 84:87
Шенгелия: 34 минуты, 18 очков, пять подборов, три передачи, два перехвата и один блок-шот.
"Виртус" – "Црвена Звезда" 85:79
Шенгелия: 30 минут, 19 очков, шесть подборов, пять передач и один перехват.
"Виртус" – "Альба" 87:76
Шенгелия: 27 минут, 26 очков, четыре подбора и три передачи.
"Монако" – "Виртус" 59:83
Шенгелия: 26 минут, 12 очков, пять подборов, четыре передачи и один перехват.
"Виртус" – "Жальгирис" 79:82
Шенгелия: 31 минута, 17 очков, четыре подбора и четыре передачи.
В конце октября Торнике Шенгелия назвали самым ценным игроком (MVP) четвертого тура чемпионата Италии.