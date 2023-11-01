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Из Петербурга в Тбилиси: новые прямые авиарейсы Red Wings – видео

Из Петербурга в Тбилиси: новые прямые авиарейсы Red Wings – видео

Авиакомпания Red Wings откроет прямые рейсы из аэропорта Санкт-Петербурга в Тбилиси и Кутаиси. Как ждали этой новости жители культурной столицы России –... 01.11.2023, Sputnik Грузия

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Прямые рейсы будут выполняться из петербургского аэропорта "Пулково". Начиная с 18 ноября полеты между Санкт-Петербургом и Тбилиси будут выполняться один раз в неделю – по субботам. Со 2 декабря авиакомпания начнет выполнять рейсы в Кутаиси из Петербурга один раз в неделю и тоже по субботам.В середине мая РФ отменила запрет на прямое авиасообщение с Грузией, введенный в 2019 году. Первый рейс после отмены запрета 19 мая совершил самолет российской авиакомпании Azimuth, а 20 мая в Москву полетел самолет Georgian Airways. В середине июля рейсы начала выполнять российская авиакомпания Red Wings.

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