https://sputnik-georgia.ru/20231101/iz-peterburga-v-tbilisi-novye-pryamye-aviareysy-red-wings---video-283892235.html
Из Петербурга в Тбилиси: новые прямые авиарейсы Red Wings – видео
Из Петербурга в Тбилиси: новые прямые авиарейсы Red Wings – видео
Авиакомпания Red Wings откроет прямые рейсы из аэропорта Санкт-Петербурга в Тбилиси и Кутаиси. Как ждали этой новости жители культурной столицы России –... 01.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-01T18:08+0400
2023-11-01T18:08+0400
2023-11-01T18:41+0400
видео
видео-новости из грузии
мультимедиа
туризм в грузии
путешествия
санкт-петербург
тбилиси
авиасообщение в грузии
авиасообщение
авиакомпания red wings
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0b/01/283891828_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_4f1c2ca42b20b8f39e92e59579f8eb4a.jpg
Прямые рейсы будут выполняться из петербургского аэропорта "Пулково". Начиная с 18 ноября полеты между Санкт-Петербургом и Тбилиси будут выполняться один раз в неделю – по субботам. Со 2 декабря авиакомпания начнет выполнять рейсы в Кутаиси из Петербурга один раз в неделю и тоже по субботам.В середине мая РФ отменила запрет на прямое авиасообщение с Грузией, введенный в 2019 году. Первый рейс после отмены запрета 19 мая совершил самолет российской авиакомпании Azimuth, а 20 мая в Москву полетел самолет Georgian Airways. В середине июля рейсы начала выполнять российская авиакомпания Red Wings.
санкт-петербург
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0b/01/283891828_0:0:961:720_1920x0_80_0_0_ee43e19c6bc8408801b11c50c5da9d03.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, туризм в грузии, путешествия, санкт-петербург, тбилиси, авиасообщение в грузии, авиасообщение, авиакомпания red wings, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, туризм в грузии, путешествия, санкт-петербург, тбилиси, авиасообщение в грузии, авиасообщение, авиакомпания red wings, видео
Из Петербурга в Тбилиси: новые прямые авиарейсы Red Wings – видео
18:08 01.11.2023 (обновлено: 18:41 01.11.2023)
Авиакомпания Red Wings откроет прямые рейсы из аэропорта Санкт-Петербурга в Тбилиси и Кутаиси. Как ждали этой новости жители культурной столицы России – смотрите в видео Sputnik Грузия
Прямые рейсы будут выполняться из петербургского аэропорта "Пулково". Начиная с 18 ноября полеты между Санкт-Петербургом и Тбилиси будут выполняться один раз в неделю – по субботам. Со 2 декабря авиакомпания начнет выполнять рейсы в Кутаиси из Петербурга один раз в неделю и тоже по субботам.
В середине мая РФ отменила запрет на прямое авиасообщение с Грузией, введенный в 2019 году. Первый рейс после отмены запрета 19 мая совершил самолет российской авиакомпании Azimuth, а 20 мая в Москву полетел самолет Georgian Airways. В середине июля рейсы начала выполнять российская авиакомпания Red Wings.