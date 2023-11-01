https://sputnik-georgia.ru/20231101/kiselev-rossiya-ne-mozhet-delat-vse-za-strany-sng---video-283873758.html

Киселев: Россия не может делать все за страны СНГ – видео

Киселев: Россия не может делать все за страны СНГ – видео

Страны СНГ сейчас не могут рассчитывать только на Россию, что она все за них сделает, считает генеральный директор международной медиа-группы "Россия сегодня"... 01.11.2023, Sputnik Грузия

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Киселев подчеркнул, что следует определяться с приоритетами. Он посоветовал участникам форума отделять важное от второстепенного и делиться с этим откровенно со своей аудиторией."Страны СНГ сегодня не могут рассчитывать только на Россию, что она за них все сделает, возьмите на себя ответственность за свою судьбу, смотрите, что творится в мире, и делайте выводы", – сказал Дмитрий Киселев. Медиа-форум посвящен анализу текущего состояния и перспектив деятельности средств массовой информации в СНГ.

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