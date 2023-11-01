https://sputnik-georgia.ru/20231101/kiselev-rossiya-ne-mozhet-delat-vse-za-strany-sng---video-283873758.html
Киселев: Россия не может делать все за страны СНГ – видео
Киселев: Россия не может делать все за страны СНГ – видео
Страны СНГ сейчас не могут рассчитывать только на Россию, что она все за них сделает, считает генеральный директор международной медиа-группы "Россия сегодня"... 01.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-01T12:52+0400
2023-11-01T12:52+0400
2023-11-01T12:56+0400
видео
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Киселев подчеркнул, что следует определяться с приоритетами. Он посоветовал участникам форума отделять важное от второстепенного и делиться с этим откровенно со своей аудиторией."Страны СНГ сегодня не могут рассчитывать только на Россию, что она за них все сделает, возьмите на себя ответственность за свою судьбу, смотрите, что творится в мире, и делайте выводы", – сказал Дмитрий Киселев. Медиа-форум посвящен анализу текущего состояния и перспектив деятельности средств массовой информации в СНГ.
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MIA „Rosiya Segodnya“
видео, мультимедиа, дмитрий киселев, россия, снг, sputnik, видео
видео, мультимедиа, дмитрий киселев, россия, снг, sputnik, видео
Киселев: Россия не может делать все за страны СНГ – видео
12:52 01.11.2023 (обновлено: 12:56 01.11.2023)
Страны СНГ сейчас не могут рассчитывать только на Россию, что она все за них сделает, считает генеральный директор международной медиа-группы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. Об этом он заявил, выступая на открытии II Форума "Развитие медиа в меняющемся мире"
Киселев подчеркнул, что следует определяться с приоритетами. Он посоветовал участникам форума отделять важное от второстепенного и делиться с этим откровенно со своей аудиторией.
"Страны СНГ сегодня не могут рассчитывать только на Россию, что она за них все сделает, возьмите на себя ответственность за свою судьбу, смотрите, что творится в мире, и делайте выводы", – сказал Дмитрий Киселев.
Медиа-форум посвящен анализу текущего состояния и перспектив деятельности средств массовой информации в СНГ.