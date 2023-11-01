https://sputnik-georgia.ru/20231101/molitvy-kazanskoy-ikone-bozhey-materi-2023-o-chem-prosyat-bogomater-283890362.html

Молитвы Казанской иконе Божьей Матери 2023: о чем просят Богоматерь?

Молитвы Казанской иконе Божьей Матери 2023: о чем просят Богоматерь?

Православные 4 ноября празднуют день Казанской иконы Божьей Матери – торжество установили святому образу в благодарность за избавление Москвы и всей Руси от... 01.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-01T19:17+0400

2023-11-01T19:17+0400

2023-11-01T19:17+0400

справки

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С давних пор Казанская икона Божьей Матери почитается как покровительница земли русской – чудотворному образу возносят молитвы и просят поддержки именно в самые тяжелые для России времена. Какие молитвы читают перед Казанской иконой Божьей Матери и о чем просят Богоматерь, читайте в Sputnik Грузия. Казанская икона Богоматери Когда в России настали тяжелые времена, Казанская икона Божьей Матери, уже прославившаяся своими чудесами, была очень любима и почитаема – молитвы, вознесенные перед чудотворным образом, больным помогали исцелиться, а воинам – изгнать врагов и победить. События, связанные со Смутным временем в России, считают самыми важными чудесами заступничества Богоматери. В России верят, что именно с помощью Казанской иконы Божьей Матери, народное ополчение, возглавляемое купцом Кузьмой Мининым и князем Дмитрием Пожарским, победило врага 4 ноября 1612 года и освободило Москву от поляков. Точный список чудотворной иконы в нижегородское народное ополчение прислали из Казани. Ополченцы взяли Казанскую икону Божьей Матери с собою в поход и постоянно читали перед святыней молитвы, прося о помощи. Ополченцы освободили Китай-город 4 ноября (по новому стилю), а через два дня взяли Кремль. Православная церковь в память об этом знаменательном событии установила день Казанской иконы Божьей Матери. Праздник стал всероссийским с 1649 года, который отмечали в России до Революции в 1917-м. В России существовали три основные чудотворные иконы Казанской Божьей Матери, ставшей святыней для всей страны – обретенная и две копии. Один из списков Казанской иконы Божьей Матери, который Дмитрий Пожарский внес в Москву, освобожденную от поляков, в настоящее время хранится в московском Богоявленском кафедральном соборе. О чем просят Молитвы к Казанской иконе Божьей Матери считают судьбоносными. Искренняя молитва перед чудотворным образом Богоматери помогает исцелиться и решить самые сложные проблемы. Молитвы Казанской иконе Божьей Матери возносят об исцелении глазных и многих других болезней. Богоматерь просят избавить от вражеских нашествий, защитить дом от беды и пожара, благословить молодоженов, о рождении детей и семейном счастье. Люди верят, что Казанская икона Божьей Матери спасет любого человека от бедствия или горя, который искренне возносит молитвы, прося о помощи. Молитвы Казанской иконе Богоматери Тропарь, глас 4-й: Заступнице усердная, Мати Господа Вышняго! За всех молиши Сына Твоего, Христа Бога нашего, и всем твориши спастися, в державный Твой покров прибегающим. Всех нас заступи, о Госпоже, Царице и Владычице, иже в напастех и в скорбех и в болезнех, обремененных грехми многими, предстоящих и молящихся Тебе умиленною душею и сокрушенным сердцем пред Пречистым Твоим образом со слезами, и невозвратно надежду имущих на Тя избавления всех зол. Всем полезная даруй и вся спаси, Богородице Дево: Ты бо еси Божественный покров рабом Твоим. Кондак, глас 8-й: Притецем, людие, к тихому сему и доброму пристанищу, скорой Помощнице, готовому и теплому спасению, покрову Девы; ускорим на молитву и потщимся на покаяние: источает бо нам неоскудныя милости Пречистая Богородица, предваряет на помощь и избавляет от великих бед и зол благонравныя и богобоящияся рабы Своя. Молитва: О Пречистая Владычице Богородице, Царице небеси и земли, вышшая ангел и архангел и всея твари честнейшая, чистая Дево Марие, миру благая помощнице и всем людем утверждение и во всяких нуждах избавление! Призри и ныне, Госпоже Всемилостивая, на рабы Твоя, Тебе умиленною душею и сокрушенным сердцем молящияся, со слезами к Тебе припадающия пречистому и цельбоносному образу Твоему, и помощи и заступления Твоего просящия. О Всемилостивая и Премилосердая Дево Богородице чтимая! Воззри, Госпоже, на люди Твоя: мы бо, грешнии, не имамы иныя помощи, разве Тебе и от Тебя рождшагося Христа Бога нашего. Ты еси заступница и предстательница наша, Ты еси обидимым защищение. Скорбящим радование, сирым прибежище, вдовам хранительница, девам слава, плачущим веселие, больным посещение, немощным исцеление, грешным спасение. Сего ради, о Богомати, к Тебе прибегаем и на Твой пречистый образ с превечным на руку Твоею держимым младенцем, Господем нашим Иисусом Христом взирающе, умиленное пение Тебе приносим и вопием: помилуй нас, Мати Божия, и прошение наше исполни, вся бо суть возможна ходатайству Твоему: яко Тебе слава подобает ныне и присно и во веки веков. Аминь. Материал подготовлен на основе открытых источников

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справки