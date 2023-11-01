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Народные приметы на Артемьев день 2023: что нельзя делать 2 ноября?
Народные приметы на Артемьев день 2023: что нельзя делать 2 ноября?
Православная церковь 2 ноября поминает великомученика Артемия – выдающегося военачальника, служившего в период правления Константина Великого (306-337) и его... 01.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-01T14:04+0400
2023-11-01T14:04+0400
2023-11-01T14:38+0400
справки
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В народном календаре праздник называют Артемьев день, с которым связано много примет, суеверий и запретов. Что нельзя делать в Артемьев день: о народных приметах 2 ноября читайте в Sputnik Грузия. Что нельзя делать По народным приметам нельзя в Артемьев день кушать картошку – 2 ноября на столе должны быть различные блюда из капусты, сулящие домочадцам благополучие. Нельзя в Артемьев день оставлять незавершенные дела и приниматься за новые проекты – это плохая примета, так как завершить старые дела долго не удастся, а все новые заведомо обречены на провал. В Артемьев день нельзя вытряхивать покрывала, одеяла, матрасы и подушки – по приметам вместе с пылью можно вытряхнуть счастье и удачу. Играть свадьбу, праздновать помолвку или просто делать предложение 2 ноября нельзя – это плохая примета, привлекающая неудачи. По народным приметам нельзя в Артемьев день рисковать, ссориться и конфликтовать – избежать серьезных проблем или травмы не получится. Народные приметы По народным приметам зима не наступит, сколько бы ни выпало снега, пока с вишневых деревьев не опадут все листья. Скоро погода прояснится и потеплеет, если снег в Артемьев день выпал на сухую землю, ну а если 2 ноября будет дуть западный ветер – это верная примета, указывающая на длительные осадки. Есть примета, что скоро выпадет снег и останется лежать до весны, если лиственница в Артемьев день сбросила иглы. По народным приметам год ожидается неурожайный, если 2 ноября на деревьях виден иней. Материал подготовлен на основе открытых источников.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Лиза Офман
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg
справки
Народные приметы на Артемьев день 2023: что нельзя делать 2 ноября?
14:04 01.11.2023 (обновлено: 14:38 01.11.2023)
Православная церковь 2 ноября поминает великомученика Артемия – выдающегося военачальника, служившего в период правления Константина Великого (306-337) и его сына Констанция (337-361), который принял смерть за веру в 362-м
В народном календаре праздник называют Артемьев день, с которым связано много примет, суеверий и запретов.
Что нельзя делать в Артемьев день: о народных приметах 2 ноября читайте в Sputnik Грузия
.
По народным приметам нельзя в Артемьев день кушать картошку – 2 ноября на столе должны быть различные блюда из капусты, сулящие домочадцам благополучие.
Нельзя в Артемьев день оставлять незавершенные дела и приниматься за новые проекты – это плохая примета, так как завершить старые дела долго не удастся, а все новые заведомо обречены на провал.
В Артемьев день нельзя вытряхивать покрывала, одеяла, матрасы и подушки – по приметам вместе с пылью можно вытряхнуть счастье и удачу.
Играть свадьбу, праздновать помолвку или просто делать предложение 2 ноября нельзя – это плохая примета, привлекающая неудачи.
По народным приметам нельзя в Артемьев день рисковать, ссориться и конфликтовать – избежать серьезных проблем или травмы не получится.
По народным приметам зима не наступит, сколько бы ни выпало снега, пока с вишневых деревьев не опадут все листья.
Скоро погода прояснится и потеплеет, если снег в Артемьев день выпал на сухую землю, ну а если 2 ноября будет дуть западный ветер – это верная примета, указывающая на длительные осадки.
Есть примета, что скоро выпадет снег и останется лежать до весны, если лиственница в Артемьев день сбросила иглы.
По народным приметам год ожидается неурожайный, если 2 ноября на деревьях виден иней.
Материал подготовлен на основе открытых источников.