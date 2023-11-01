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Названа дата проведения Синода Грузинской православной церкви
Названа дата проведения Синода Грузинской православной церкви
Предыдущее заседание Синода состоялось 14 февраля 2023 года 01.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-01T07:32+0400
2023-11-01T07:32+0400
2023-11-01T07:34+0400
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ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik. Католикос-Патриарх Всея Грузии Илия II созвал Священный Синод, заседание которого состоится 2 ноября, сообщили в пресс-службе Патриархии.Предыдущее заседание Синода состоялось 14 февраля 2023 года.Что именно будут обсуждать на заседании, не уточняется.Священный синод Грузинской православной церкви – орган управления Грузинской православной церкви. Действует под председательством Католикоса-Патриарха всея Грузии и состоит из всех правящих архиереев Церкви, а также Католикоса-викария.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, грузинская православная церковь, священный синод
грузия, новости, общество, грузинская православная церковь, священный синод
Названа дата проведения Синода Грузинской православной церкви
07:32 01.11.2023 (обновлено: 07:34 01.11.2023)
Предыдущее заседание Синода состоялось 14 февраля 2023 года
ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik. Католикос-Патриарх Всея Грузии Илия II созвал Священный Синод, заседание которого состоится 2 ноября, сообщили в пресс-службе Патриархии.
Предыдущее заседание Синода состоялось 14 февраля 2023 года.
Что именно будут обсуждать на заседании, не уточняется.
Священный синод Грузинской православной церкви – орган управления Грузинской православной церкви. Действует под председательством Католикоса-Патриарха всея Грузии и состоит из всех правящих архиереев Церкви, а также Католикоса-викария.