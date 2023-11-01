https://sputnik-georgia.ru/20231101/nichego-skandalnogo---abashidze-prokommentiroval-razgovor-s-karasinym-283871783.html
"Ничего скандального" – Абашидзе прокомментировал разговор с Карасиным
"Ничего скандального" – Абашидзе прокомментировал разговор с Карасиным
Политики обсуждали вопрос возобновления авиасообщения между странами 01.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-01T11:38+0400
2023-11-01T11:38+0400
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ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik. Спецпредставитель премьер-министра Грузии по урегулированию отношений с РФ Зураб Абашидзе подтвердил подлинность распространенного в интернете телефонного разговора с членом Совфеда РФ Григорием Карасиным и отметил, что в нем нет ничего скандального. Аудиозапись, на которой Абашидзе и Карасин обсуждают вопрос возобновления прямого авиасообщения между Грузией и Россией, была опубликована на Youtube-канале Cyber Kmarа. Разговор состоялся после начала событий на Украине. По словам Абашидзе, телефонный разговор с Карасиным, который сейчас обнародовали, состоялся в марте 2022 года. "Он спросил меня о моем мнении, и я также подтвердил, что начинать разговор о восстановлении авиасообщения между двумя странами было нецелесообразно. Это подтверждение того, о чем мы говорили до сих пор, что российская сторона позже самостоятельно приняла решение о возобновлении авиасообщения", – заявил Абашидзе. При этом Абашидзе добавил, что после этого разговора данная тема с Карасиным не обсуждалась. В середине мая РФ отменила запрет на прямое авиасообщение с Грузией, введенный в 2019 году. Первый рейс после отмены запрета 19 мая совершил самолет российской авиакомпании Azimuth, а 20 мая в Москву полетел самолет Georgian Airways. В середине июля рейсы начала выполнять российская авиакомпания Red Wings. Авиасообщение между Грузией и Россией было прервано Москвой в одностороннем порядке в 2019 году. Поводом послужили массовые протесты в Тбилиси после появления в здании парламента Грузии депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова. Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений. Грузия разорвала их после августовской войны 2008 года в ответ на признание Москвой суверенитета Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии). Диалог между странами поддерживается в рамках международных Женевских переговоров и встреч спецпредставителя премьера Грузии по урегулированию отношений с РФ Зураба Абашидзе и члена Совфеда РФ Григория Карасина.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, россия, москва, украина, тбилиси, зураб абашидзе, григорий карасин, сергей гаврилов, georgian airways, совет федерации рф
"Ничего скандального" – Абашидзе прокомментировал разговор с Карасиным
11:38 01.11.2023 (обновлено: 12:55 01.11.2023)
Политики обсуждали вопрос возобновления авиасообщения между странами
ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik. Спецпредставитель премьер-министра Грузии по урегулированию отношений с РФ Зураб Абашидзе подтвердил подлинность распространенного в интернете телефонного разговора с членом Совфеда РФ Григорием Карасиным и отметил, что в нем нет ничего скандального.
Аудиозапись, на которой Абашидзе и Карасин обсуждают вопрос возобновления прямого авиасообщения между Грузией и Россией, была опубликована на Youtube-канале Cyber Kmarа. Разговор состоялся после начала событий на Украине.
"Эти телефонные разговоры доказывают именно то, о чем мы публично заявляем – в этом нет ничего скандального, и на этот раз это тоже так", – заявил Абашидзе в эфире телеканала "Имеди".
По словам Абашидзе, телефонный разговор с Карасиным, который сейчас обнародовали, состоялся в марте 2022 года.
"Он спросил меня о моем мнении, и я также подтвердил, что начинать разговор о восстановлении авиасообщения между двумя странами было нецелесообразно. Это подтверждение того, о чем мы говорили до сих пор, что российская сторона позже самостоятельно приняла решение о возобновлении авиасообщения", – заявил Абашидзе.
При этом Абашидзе добавил, что после этого разговора данная тема с Карасиным не обсуждалась.
В середине мая РФ отменила запрет на прямое авиасообщение с Грузией, введенный в 2019 году. Первый рейс после отмены запрета 19 мая совершил самолет российской авиакомпании Azimuth, а 20 мая в Москву полетел самолет Georgian Airways. В середине июля рейсы начала выполнять российская авиакомпания Red Wings.
Авиасообщение между Грузией и Россией было прервано Москвой в одностороннем порядке в 2019 году. Поводом послужили массовые протесты в Тбилиси после появления в здании парламента Грузии депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова.
Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений. Грузия разорвала их после августовской войны 2008 года в ответ на признание Москвой суверенитета Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии).
Диалог между странами поддерживается в рамках международных Женевских переговоров и встреч спецпредставителя премьера Грузии по урегулированию отношений с РФ Зураба Абашидзе и члена Совфеда РФ Григория Карасина.