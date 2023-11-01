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Обстрелян автомобиль бывшего мэра города Дманиси на юге Грузии

Обстрелян автомобиль бывшего мэра города Дманиси на юге Грузии

В автомобиль бывшего мэра, в котором он находился один, выстрелили пять раз, сообщают СМИ 01.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-01T17:49+0400

2023-11-01T17:49+0400

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ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik. Автомобиль бывшего мэра Дманиси (регион Квемо Картли) Георгия Татулашвили обстреляли неизвестные, сообщает телекомпания "Рустави 2". По имеющейся информации, в направлении Татулавшили было сделано пять выстрелов. Во время инцидента бывший мэр Дманиси находился в автомобиле один. На месте работают правоохранители, параллельно идет опрос очевидцев. Автомобиль отвезли на экспертизу. По данным СМИ, нападавших преследовала полиция, но они не подчинились требованиям правоохранителей. Преступникам удалось скрыться.Георгий Татуашвили был избран мэром Дманисского района на выборах в органы местного самоуправления в 2017 году от правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия". Спустя три года, в августе 2020 года Татуашвили был исключен из партии. Позже на выборах 2021 года пост мэра Дманиси его выдвинула оппозиционная партия "Единое национальное движение".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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