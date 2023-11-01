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Парламент принял поправки об упрощении получения гражданства Грузии

Парламент принял поправки об упрощении получения гражданства Грузии

Соискатели гражданства Грузии должны будут сдать экзамены по нескольким предметам 01.11.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik. Парламент Грузии в третьем, окончательном чтении принял поправки об усовершенствовании и упрощении процедуры получения грузинского гражданства. Поправки в закон "О гражданстве Грузии" единогласно были приняты 84 голосами при минимально необходимых 76. Согласно поправкам, лица, имеющие статус в Грузии, но не имеющие гражданства, которые живут на территории страны пять или более лет, получат возможность, в случае удовлетворения остальным правилам, получить грузинский паспорт. Соискатели гражданства Грузии должны будут сдать экзамены по грузинскому языку, истории Грузии и основам права. Новшества были приняты с учетом просьбы грузинской диаспоры. Когда была озвучена инициатива властей облегчить процедуру выдачи гражданства, министр юстиции Грузии Рати Брегадзе указал на запись в Конституции Грузии от 2017 года, согласно которой государство обязано заботиться о поддержании и развитии тесных связей с родиной соотечественников, проживающих за рубежом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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