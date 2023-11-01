https://sputnik-georgia.ru/20231101/pozhar-v-gorakh-gruzii---k-operatsii-podklyucheny-150-pozharnykh-bespilotniki-i-dva-vertoleta-283895141.html
Пожар в горах Грузии – к операции подключены 150 пожарных, беспилотники и два вертолета
Пожар в горах Грузии – к операции подключены 150 пожарных, беспилотники и два вертолета
Из-за сложности рельефа пожарно-спасательное оборудование не может быть установлено вблизи очага пожара 01.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-01T21:08+0400
2023-11-01T21:08+0400
2023-11-01T21:19+0400
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ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik. Порядка 150 пожарных-спасателей, беспилотники и два вертолета погранполиции проводят интенсивные работы по локализации пожара в лесном массиве на склоне горы в ущелье Лугела в районе Чхороцку (регион Самегрело - Земо Сванети), сообщили в Службе управления по чрезвычайным ситуациям. О пожаре в ущелье Лугела стало известно вечером 1 ноября. Огонь охватил кусты и листву на горе Тайя. По словам мэра Чхороцку Давида Гогуа, пожар находится далеко от населенного пункта и населению ничего не угрожает. В течение ночи на месте останется живая сила, которая будет осуществлять непрерывный мониторинг территории, отметили в ведомстве.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, происшествия, грузия, служба по управлению чрезвычайными ситуациями
новости, происшествия, грузия, служба по управлению чрезвычайными ситуациями
Пожар в горах Грузии – к операции подключены 150 пожарных, беспилотники и два вертолета
21:08 01.11.2023 (обновлено: 21:19 01.11.2023)
Из-за сложности рельефа пожарно-спасательное оборудование не может быть установлено вблизи очага пожара
ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik. Порядка 150 пожарных-спасателей, беспилотники и два вертолета погранполиции проводят интенсивные работы по локализации пожара в лесном массиве на склоне горы в ущелье Лугела в районе Чхороцку (регион Самегрело - Земо Сванети), сообщили в Службе управления по чрезвычайным ситуациям.
О пожаре в ущелье Лугела стало известно вечером 1 ноября. Огонь охватил кусты и листву на горе Тайя. По словам мэра Чхороцку Давида Гогуа, пожар находится далеко от населенного пункта и населению ничего не угрожает.
"В процессе тушения пожара задействовано около 150 пожарных, беспилотники и два вертолета пограничной полиции. Из-за сложного рельефа местности пожарно-спасательное оборудование не может быть установлено вблизи очага пожара", – говорится в сообщении.
В течение ночи на месте останется живая сила, которая будет осуществлять непрерывный мониторинг территории, отметили в ведомстве.