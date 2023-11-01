https://sputnik-georgia.ru/20231101/razboynoe-napadenie-na-obmennik-kriptovalyut-v-tbilisi---prokuratura-predyavila-obvineniya-283890727.html
Разбойное нападение на обменник криптовалют в Тбилиси – прокуратура предъявила обвинения
Разбойное нападение на обменник криптовалют в Тбилиси – прокуратура предъявила обвинения
Обвиняемые забрали более 800 тысяч долларов, принадлежащих клиентам криптообменника и самой компании 01.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-01T18:38+0400
2023-11-01T18:38+0400
2023-11-01T18:46+0400
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ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik. Прокуратура Грузии предъявила обвинения двум задержанным по делу о разбойном нападением на пункт обмена криптовалют в Тбилиси, в результате которого было похищено более 800 тысяч долларов, сообщили в пресс-службе ведомства. Согласно данным следствия, 30 октября 2023 года обвиняемые вместе с другими лицами напали на людей, находящихся в обменнике криптовалют в Тбилиси, и, угрожая расправой, незаконно присвоили крупную сумму денег. Было похищено 810,3 тысячи долларов, 110 евро и 6,5 тысячи лари (около 2,5 тыс. долларов), принадлежащих клиентам, находящимся в офисе, и самой компании. Задержанным предъявлено обвинение по статье "Разбой, совершенный группой лиц, с целью завладения вещью в крупном размере". Преступление наказывается лишением свободы на срок от восьми до 12 лет. Прокуратура в установленный законом срок обратится в Тбилисский городской суд с ходатайством о применении к обвиняемым меры пресечения в виде лишения свободы. Расследование дела продолжается. Принимаются соответствующие меры по установлению и задержанию других лиц, причастных к преступлению.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, новости, грузия, тбилисский городской суд, тбилиси, прокуратура, главная прокуратура грузии
происшествия, новости, грузия, тбилисский городской суд, тбилиси, прокуратура, главная прокуратура грузии
Разбойное нападение на обменник криптовалют в Тбилиси – прокуратура предъявила обвинения
18:38 01.11.2023 (обновлено: 18:46 01.11.2023)
Обвиняемые забрали более 800 тысяч долларов, принадлежащих клиентам криптообменника и самой компании
ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik. Прокуратура Грузии предъявила обвинения двум задержанным по делу о разбойном нападением на пункт обмена криптовалют в Тбилиси, в результате которого было похищено более 800 тысяч долларов, сообщили в пресс-службе ведомства.
Согласно данным следствия, 30 октября 2023 года обвиняемые вместе с другими лицами напали на людей, находящихся в обменнике криптовалют в Тбилиси, и, угрожая расправой, незаконно присвоили крупную сумму денег.
Было похищено 810,3 тысячи долларов, 110 евро и 6,5 тысячи лари (около 2,5 тыс. долларов), принадлежащих клиентам, находящимся в офисе, и самой компании.
Задержанным предъявлено обвинение по статье "Разбой, совершенный группой лиц, с целью завладения вещью в крупном размере". Преступление наказывается лишением свободы на срок от восьми до 12 лет.
Прокуратура в установленный законом срок обратится в Тбилисский городской суд с ходатайством о применении к обвиняемым меры пресечения в виде лишения свободы.
Расследование дела продолжается. Принимаются соответствующие меры по установлению и задержанию других лиц, причастных к преступлению.