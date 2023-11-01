https://sputnik-georgia.ru/20231101/razboynoe-napadenie-na-obmennik-kriptovalyut-v-tbilisi---prokuratura-predyavila-obvineniya-283890727.html

Разбойное нападение на обменник криптовалют в Тбилиси – прокуратура предъявила обвинения

Разбойное нападение на обменник криптовалют в Тбилиси – прокуратура предъявила обвинения

Обвиняемые забрали более 800 тысяч долларов, принадлежащих клиентам криптообменника и самой компании 01.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-01T18:38+0400

2023-11-01T18:38+0400

2023-11-01T18:46+0400

происшествия

новости

грузия

тбилисский городской суд

тбилиси

прокуратура

главная прокуратура грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23711/70/237117085_0:143:3134:1906_1920x0_80_0_0_e4ad24e39b1531c197021dac89cd3841.jpg

ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik. Прокуратура Грузии предъявила обвинения двум задержанным по делу о разбойном нападением на пункт обмена криптовалют в Тбилиси, в результате которого было похищено более 800 тысяч долларов, сообщили в пресс-службе ведомства. Согласно данным следствия, 30 октября 2023 года обвиняемые вместе с другими лицами напали на людей, находящихся в обменнике криптовалют в Тбилиси, и, угрожая расправой, незаконно присвоили крупную сумму денег. Было похищено 810,3 тысячи долларов, 110 евро и 6,5 тысячи лари (около 2,5 тыс. долларов), принадлежащих клиентам, находящимся в офисе, и самой компании. Задержанным предъявлено обвинение по статье "Разбой, совершенный группой лиц, с целью завладения вещью в крупном размере". Преступление наказывается лишением свободы на срок от восьми до 12 лет. Прокуратура в установленный законом срок обратится в Тбилисский городской суд с ходатайством о применении к обвиняемым меры пресечения в виде лишения свободы. Расследование дела продолжается. Принимаются соответствующие меры по установлению и задержанию других лиц, причастных к преступлению.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

происшествия, новости, грузия, тбилисский городской суд, тбилиси, прокуратура, главная прокуратура грузии