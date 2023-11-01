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Сергей Лавров открыл форум российской диаспоры – видео
Сергей Лавров открыл форум российской диаспоры – видео
Москве проходит Форум "Укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей – залог единства российских соотечественников" 01.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-01T16:37+0400
2023-11-01T16:37+0400
2023-11-01T16:46+0400
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сергей лавров
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Торжественно мероприятие открыл министр иностранных дел России Сергей Лавров. В своей приветственной речи он отметил, что форум, который проходит в преддверии Дня народного единства, посвящен ценностям, лежащим в основе общероссийской гражданской идентичности и многонациональной государственности.
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мультимедиа, видео, россия, сергей лавров, видео
мультимедиа, видео, россия, сергей лавров, видео
Сергей Лавров открыл форум российской диаспоры – видео
16:37 01.11.2023 (обновлено: 16:46 01.11.2023)
Москве проходит Форум "Укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей – залог единства российских соотечественников"
Торжественно мероприятие открыл министр иностранных дел России Сергей Лавров.
В своей приветственной речи он отметил, что форум, который проходит в преддверии Дня народного единства, посвящен ценностям, лежащим в основе общероссийской гражданской идентичности и многонациональной государственности.