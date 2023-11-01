https://sputnik-georgia.ru/20231101/sergey-lavrov-otkryl-forum-rossiyskoy-diaspory---video-283886297.html

Сергей Лавров открыл форум российской диаспоры – видео

Сергей Лавров открыл форум российской диаспоры – видео

Москве проходит Форум "Укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей – залог единства российских соотечественников" 01.11.2023, Sputnik Грузия

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Торжественно мероприятие открыл министр иностранных дел России Сергей Лавров. В своей приветственной речи он отметил, что форум, который проходит в преддверии Дня народного единства, посвящен ценностям, лежащим в основе общероссийской гражданской идентичности и многонациональной государственности.

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