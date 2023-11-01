https://sputnik-georgia.ru/20231101/starlink-dostupen-v-gruzii-soobschil-ilon-mask-283872026.html

Starlink доступен в Грузии, сообщил Илон Маск

Starlink доступен в Грузии, сообщил Илон Маск

Starlink обеспечивает высокоскоростной доступ в Интернет по всему миру 01.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-01T12:39+0400

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ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik. Спутниковый интернет Starlink компании SpaceX теперь доступен и для жителей Грузии, сообщил основатель компании Илон Маск в соцсети Х (ранее Twitter). Национальная комиссия по коммуникациям предоставила авторизацию ООО "Старлинк Джорджиа" (Starlink Georgia), принадлежащему компании Илона Маска SpaceX, в июле 2022 года. Ежемесячная плата за интернет-сервис Starlink стартует от 160 лари (около 60 долларов), стоимость терминала Starlink для грузинских пользователей – 1780 лари (660 долларов). Starlink обеспечивает высокоскоростной доступ в Интернет по всему миру, в том числе в тех районах, где Интернет стоит дорого, считается малонадежным, некачественным или вообще недоступен. По данным за 2022 год, на 100% в Грузии Интернетом обеспечены Тбилиси, Батуми и районы Степанцминда и Боржоми. В 13 районах интернет есть лишь у примерно 35% населения, а в остальных районах уровень интернетизации составляет от 50% до 70%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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