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https://sputnik-georgia.ru/20231101/troe-zaklyuchennykh-sbezhali-iz-kliniki-v-tbilisi-283885747.html
Трое заключенных сбежали из клиники в Тбилиси
Трое заключенных сбежали из клиники в Тбилиси
Заключенные были доставлены в клинику для прохождения обследования 01.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-01T16:35+0400
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ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik. Трое заключенных сбежали из тбилисской клиники "Аверси", куда были доставлены на обследование, сообщает телеканал "Рустави 2". По данным СМИ, инцидент произошел в среду около 13:00 (тбс). Другие подробности пока не известны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, происшествия, тбилиси
грузия, новости, происшествия, тбилиси

Трое заключенных сбежали из клиники в Тбилиси

16:35 01.11.2023 (обновлено: 16:58 01.11.2023)
© courtesy of Aversi ClinicКлиника Аверси в столице Грузии
Клиника Аверси в столице Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 01.11.2023
© courtesy of Aversi Clinic
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Заключенные были доставлены в клинику для прохождения обследования
ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik. Трое заключенных сбежали из тбилисской клиники "Аверси", куда были доставлены на обследование, сообщает телеканал "Рустави 2".
По данным СМИ, инцидент произошел в среду около 13:00 (тбс). Другие подробности пока не известны.
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