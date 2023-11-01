https://sputnik-georgia.ru/20231101/troe-zaklyuchennykh-sbezhali-iz-kliniki-v-tbilisi-283885747.html

Трое заключенных сбежали из клиники в Тбилиси

Трое заключенных сбежали из клиники в Тбилиси

Заключенные были доставлены в клинику для прохождения обследования 01.11.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik. Трое заключенных сбежали из тбилисской клиники "Аверси", куда были доставлены на обследование, сообщает телеканал "Рустави 2". По данным СМИ, инцидент произошел в среду около 13:00 (тбс). Другие подробности пока не известны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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