https://sputnik-georgia.ru/20231101/troe-zaklyuchennykh-sbezhali-iz-kliniki-v-tbilisi-283885747.html
Трое заключенных сбежали из клиники в Тбилиси
Трое заключенных сбежали из клиники в Тбилиси
Заключенные были доставлены в клинику для прохождения обследования 01.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-01T16:35+0400
2023-11-01T16:35+0400
2023-11-01T16:58+0400
грузия
новости
происшествия
тбилиси
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/09/04/249353643_0:149:2049:1301_1920x0_80_0_0_c25b50af29107d59dedbdca6082d2d7a.jpg
ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik. Трое заключенных сбежали из тбилисской клиники "Аверси", куда были доставлены на обследование, сообщает телеканал "Рустави 2". По данным СМИ, инцидент произошел в среду около 13:00 (тбс). Другие подробности пока не известны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/09/04/249353643_58:0:1990:1449_1920x0_80_0_0_9128311ed8c91d59f7a470a8747cf45f.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, происшествия, тбилиси
грузия, новости, происшествия, тбилиси
Трое заключенных сбежали из клиники в Тбилиси
16:35 01.11.2023 (обновлено: 16:58 01.11.2023)
Заключенные были доставлены в клинику для прохождения обследования
ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik. Трое заключенных сбежали из тбилисской клиники "Аверси", куда были доставлены на обследование, сообщает телеканал "Рустави 2".
По данным СМИ, инцидент произошел в среду около 13:00 (тбс). Другие подробности пока не известны.