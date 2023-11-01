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Умер второй в мире пациент, которому пересадили сердце свиньи
Умер второй в мире пациент, которому пересадили сердце свиньи
У 58-летнего пациента было неизлечимое заболевание сердца 01.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-01T21:35+0400
2023-11-01T21:35+0400
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ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik. Второй в мире пациент, которому пересадили сердце свиньи, умер спустя примерно шесть недель после трансплантации, сообщает РИА Новости со ссылкой на медицинский центр Мэрилендского университета в США. Отмечается, что пациент страдал терминальной стадией сердечной недостаточности и был признан непригодным для традиционной пересадки сердца. После операции Фосетт смог прожить около шести недель и за это время у него наблюдался "значительный прогресс", он проводил время с семьей и играл в карты с супругой. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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Умер второй в мире пациент, которому пересадили сердце свиньи
21:35 01.11.2023 (обновлено: 21:40 01.11.2023)
У 58-летнего пациента было неизлечимое заболевание сердца
ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik.
Второй в мире пациент, которому пересадили сердце свиньи, умер спустя примерно шесть недель после трансплантации, сообщает РИА Новости
со ссылкой на медицинский центр Мэрилендского университета в США.
"С глубоким прискорбием мы сообщаем о кончине Лоренса Фосетта, 58-летнего пациента с неизлечимым заболеванием сердца, которому была проведена вторая в мире трансплантация сердца от генетически модифицированной свиньи", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пациент страдал терминальной стадией сердечной недостаточности и был признан непригодным для традиционной пересадки сердца.
После операции Фосетт смог прожить около шести недель и за это время у него наблюдался "значительный прогресс", он проводил время с семьей и играл в карты с супругой.