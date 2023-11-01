https://sputnik-georgia.ru/20231101/umer-vtoroy-v-mire-patsient-kotoromu-peresadili-serdtse-svini-283895724.html

Умер второй в мире пациент, которому пересадили сердце свиньи

Умер второй в мире пациент, которому пересадили сердце свиньи

У 58-летнего пациента было неизлечимое заболевание сердца 01.11.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik. Второй в мире пациент, которому пересадили сердце свиньи, умер спустя примерно шесть недель после трансплантации, сообщает РИА Новости со ссылкой на медицинский центр Мэрилендского университета в США. Отмечается, что пациент страдал терминальной стадией сердечной недостаточности и был признан непригодным для традиционной пересадки сердца. После операции Фосетт смог прожить около шести недель и за это время у него наблюдался "значительный прогресс", он проводил время с семьей и играл в карты с супругой. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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