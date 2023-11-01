https://sputnik-georgia.ru/20231101/vlasti-tbilisi-zanyalis-aktivnym-poiskom-novogo-mesta-dlya-musornoy-svalki-283882120.html

Власти Тбилиси ищут новое место для мусорной свалки

Власти Тбилиси ищут новое место для мусорной свалки

Для выбора нового места будут привлечены международные эксперты 01.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-01T15:20+0400

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новости

тбилиси

каха каладзе

андриа басилая

европейский банк реконструкции и развития

ебрр

мэрия тбилиси

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ТБИЛИСИ, 1 ноя — Sputnik. Мэрия Тбилиси параллельно с реализацией важнейших проектов, запланированных на полигоне муниципальных отходов в поселке Диди Лило, начинает поиск альтернативного места для новой мусорной свалки, заявил мэр столицы Каха Каладзе на заседании городского правительства. Ежедневно в Тбилиси тысячи тонн мусора отправляются на единственный в городе полигон для твердых бытовых отходов близ поселка Диди Лило. Он начала работать в 2010 году после закрытия полигона бытовых отходов в районе Глдани. На полигоне муниципальных отходов в Диди Лило в ближайшее время запланировано осуществление важных проектов, которые вступили в активную фазу при поддержке Европейского банка реконструкции и развития, сообщил мэр.Кроме того, по словам мэра Тбилиси, в развитых европейских странах были те же проблемы с мусорными свалками, что и в Тбилиси сегодня, и со временем удалось реализовать современные проекты, которые полностью изменили ситуацию. Наличие полигона для твердых бытовых отходов недалеко от жилого поселка не раз становилось поводом для акций протеста местных жителей. Они неоднократно устраивали пикеты и перекрывали дорогу мусоровозам, не давая им проехать к свалке. Городские власти обещали устранить проблему и найти для свалки новое место.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, тбилиси, каха каладзе, андриа басилая, европейский банк реконструкции и развития, ебрр, мэрия тбилиси