Материнская забота и волчья охота: победители European Wildlife Photographer of the Year
Снимок "Материнская забота" испанского фотографа Хавьера Аснара Гонсалеса де Руэда, ставший главным победителем конкурса.
Снимок "Материнская забота" испанского фотографа Хавьера Аснара Гонсалеса де Руэда, ставший главным победителем конкурса.
Снимок "Лишайниковый ужин" испанского фотографа Роберто Буэно, победивший в категории "Растения и грибы".
Снимок "Лишайниковый ужин" испанского фотографа Роберто Буэно, победивший в категории "Растения и грибы".
Снимок "Вулканические водовороты" французского фотографа Джоэла Дельмаса, победивший в категории "Пейзажи".
Снимок "Вулканические водовороты" французского фотографа Джоэла Дельмаса, победивший в категории "Пейзажи".
Снимок "Хрупкое убежище для лесных слонов" голландского фотографа Джаспера Доста, победивший в категории "Премия Фрица Пёлкинга".
Снимок "Хрупкое убежище для лесных слонов" голландского фотографа Джаспера Доста, победивший в категории "Премия Фрица Пёлкинга".
Снимок "Волки на охоте" немецкого фотографа Тобиаса Рихтера, победивший в категории "Возрождение Европы".
Снимок "Волки на охоте" немецкого фотографа Тобиаса Рихтера, победивший в категории "Возрождение Европы".
Снимок "По канату" испанского фотографа Альберто Романа Гомеса, победивший в категории "Молодые фотографы до 14 лет".
Снимок "По канату" испанского фотографа Альберто Романа Гомеса, победивший в категории "Молодые фотографы до 14 лет".
Снимок "Ночная эскадрилья" британского фотографа Кэтрин Холмс, победивший в категории "Подводный мир".
Снимок "Ночная эскадрилья" британского фотографа Кэтрин Холмс, победивший в категории "Подводный мир".
Снимок "Последний танец?" немецкого фотографа Йенса Кульманн, победивший в категории "Млекопитающие".
Снимок "Последний танец?" немецкого фотографа Йенса Кульманн, победивший в категории "Млекопитающие".
Снимок "Потерянный в море" испанского фотографа Анхеля Фитора, победивший в категории "Человек и природа".
Снимок "Потерянный в море" испанского фотографа Анхеля Фитора, победивший в категории "Человек и природа".
Снимок "Тайна Средиземноморья" итальянского фотографа Бруно Д’Амициса, победивший в категории "Природная студия".
Снимок "Тайна Средиземноморья" итальянского фотографа Бруно Д’Амициса, победивший в категории "Природная студия".
Снимок "Калумма Ошаугнесси" чешского фотографа Петра Бамбусека, высоко оцененный в категории "Другие животные".
Снимок "Калумма Ошаугнесси" чешского фотографа Петра Бамбусека, высоко оцененный в категории "Другие животные".
Снимок "Подсолнечный рай" польского фотографа Матеуша Песяка, победивший в категории "Премия Фрица Пёлкинга среди юниоров".
Снимок "Подсолнечный рай" польского фотографа Матеуша Песяка, победивший в категории "Премия Фрица Пёлкинга среди юниоров".
Снимок "Птица в лесу" венгерского фотографа Чаба Дароци, победивший в категории "Птицы".
Снимок "Птица в лесу" венгерского фотографа Чаба Дароци, победивший в категории "Птицы".
Снимок "Водный балет" словенского фотографа Марьяна Артнака, победивший в категории "Другие животные".
Снимок "Водный балет" словенского фотографа Марьяна Артнака, победивший в категории "Другие животные".
Снимок "Волна" немецкого фотографа Луки Лоренца, победивший в категории "Молодой фотограф 15–17 лет".
Снимок "Волна" немецкого фотографа Луки Лоренца, победивший в категории "Молодой фотограф 15–17 лет".