https://sputnik-georgia.ru/20231102/283863421.html

Материнская забота и волчья охота: победители European Wildlife Photographer of the Year

Материнская забота и волчья охота: победители European Wildlife Photographer of the Year

Объявлены победители фотоконкурса Wildlife Photographer of the Year 2023, посвященного дикой природе. Смотрите в фотоленте Sputnik невероятные работы 02.11.2023, Sputnik Грузия

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Конкурс проводится с 1965 года и является крупнейшим в своем жанре. В этом году для участия в нём было подано 50 тысяч работ от фотографов из 95 стран.Международная группа экспертов оценивала снимки анонимно, исходя из креативности, оригинальности и техники исполнения. Были выбраны победители в каждой категории, а также обладатели Гран-при в общей и молодежной номинациях.

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