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Материнская забота и волчья охота: победители European Wildlife Photographer of the Year
Материнская забота и волчья охота: победители European Wildlife Photographer of the Year
Объявлены победители фотоконкурса Wildlife Photographer of the Year 2023, посвященного дикой природе. Смотрите в фотоленте Sputnik невероятные работы 02.11.2023, Sputnik Грузия
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Конкурс проводится с 1965 года и является крупнейшим в своем жанре. В этом году для участия в нём было подано 50 тысяч работ от фотографов из 95 стран.Международная группа экспертов оценивала снимки анонимно, исходя из креативности, оригинальности и техники исполнения. Были выбраны победители в каждой категории, а также обладатели Гран-при в общей и молодежной номинациях.
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фото, мультимедиа, фотография, новости в фотографиях, фотоленты, фотоконкурс, конкурс, в мире
фото, мультимедиа, фотография, новости в фотографиях, фотоленты, фотоконкурс, конкурс, в мире

Материнская забота и волчья охота: победители European Wildlife Photographer of the Year

12:55 02.11.2023
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НовостиTelegram
Объявлены победители фотоконкурса Wildlife Photographer of the Year 2023, посвященного дикой природе. Смотрите в фотоленте Sputnik невероятные работы
Конкурс проводится с 1965 года и является крупнейшим в своем жанре. В этом году для участия в нём было подано 50 тысяч работ от фотографов из 95 стран.
Международная группа экспертов оценивала снимки анонимно, исходя из креативности, оригинальности и техники исполнения. Были выбраны победители в каждой категории, а также обладатели Гран-при в общей и молодежной номинациях.
© photo : Javier Aznar González de Rueda/GDT EWPY 2023

Снимок "Материнская забота" испанского фотографа Хавьера Аснара Гонсалеса де Руэда, ставший главным победителем конкурса.

Снимок &quot;Материнская забота&quot; испанского фотографа Хавьера Аснара Гонсалеса де Руэда, ставший главным победителем конкурса. - Sputnik Грузия
1/15
© photo : Javier Aznar González de Rueda/GDT EWPY 2023

Снимок "Материнская забота" испанского фотографа Хавьера Аснара Гонсалеса де Руэда, ставший главным победителем конкурса.

© photo : Roberto Bueno/GDT EWPY 2023

Снимок "Лишайниковый ужин" испанского фотографа Роберто Буэно, победивший в категории "Растения и грибы".

Снимок &quot;Лишайниковый ужин&quot; испанского фотографа Роберто Буэно, победивший в категории &quot;Растения и грибы&quot;. - Sputnik Грузия
2/15
© photo : Roberto Bueno/GDT EWPY 2023

Снимок "Лишайниковый ужин" испанского фотографа Роберто Буэно, победивший в категории "Растения и грибы".

© photo : Joel Delmas/GDT EWPY 2023

Снимок "Вулканические водовороты" французского фотографа Джоэла Дельмаса, победивший в категории "Пейзажи".

Снимок &quot;Вулканические водовороты&quot; французского фотографа Джоэла Дельмаса, победивший в категории &quot;Пейзажи&quot;. - Sputnik Грузия
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© photo : Joel Delmas/GDT EWPY 2023

Снимок "Вулканические водовороты" французского фотографа Джоэла Дельмаса, победивший в категории "Пейзажи".

© photo : Jasper Doest/GDT EWPY 2023

Снимок "Хрупкое убежище для лесных слонов" голландского фотографа Джаспера Доста, победивший в категории "Премия Фрица Пёлкинга".

Снимок &quot;Хрупкое убежище для лесных слонов&quot; голландского фотографа Джаспера Доста, победивший в категории &quot;Премия Фрица Пёлкинга&quot;. - Sputnik Грузия
4/15
© photo : Jasper Doest/GDT EWPY 2023

Снимок "Хрупкое убежище для лесных слонов" голландского фотографа Джаспера Доста, победивший в категории "Премия Фрица Пёлкинга".

© photo : Tobias Richter/GDT EWPY 2023

Снимок "Волки на охоте" немецкого фотографа Тобиаса Рихтера, победивший в категории "Возрождение Европы".

Снимок &quot;Волки на охоте&quot; немецкого фотографа Тобиаса Рихтера, победивший в категории &quot;Возрождение Европы&quot;. - Sputnik Грузия
5/15
© photo : Tobias Richter/GDT EWPY 2023

Снимок "Волки на охоте" немецкого фотографа Тобиаса Рихтера, победивший в категории "Возрождение Европы".

© photo : Alberto Roman Gomez/GDT EWPY 2023

Снимок "По канату" испанского фотографа Альберто Романа Гомеса, победивший в категории "Молодые фотографы до 14 лет".

Снимок &quot;По канату&quot; испанского фотографа Альберто Романа Гомеса, победивший в категории &quot;Молодые фотографы до 14 лет&quot;. - Sputnik Грузия
6/15
© photo : Alberto Roman Gomez/GDT EWPY 2023

Снимок "По канату" испанского фотографа Альберто Романа Гомеса, победивший в категории "Молодые фотографы до 14 лет".

© photo : Catherine Holmes/GDT EWPY 2023

Снимок "Ночная эскадрилья" британского фотографа Кэтрин Холмс, победивший в категории "Подводный мир".

Снимок &quot;Ночная эскадрилья&quot; британского фотографа Кэтрин Холмс, победивший в категории &quot;Подводный мир&quot;. - Sputnik Грузия
7/15
© photo : Catherine Holmes/GDT EWPY 2023

Снимок "Ночная эскадрилья" британского фотографа Кэтрин Холмс, победивший в категории "Подводный мир".

© photo : Jens Cullmann/GDT EWPY 2023

Снимок "Последний танец?" немецкого фотографа Йенса Кульманн, победивший в категории "Млекопитающие".

Снимок &quot;Последний танец?&quot; немецкого фотографа Йенса Кульманн, победивший в категории &quot;Млекопитающие&quot;. - Sputnik Грузия
8/15
© photo : Jens Cullmann/GDT EWPY 2023

Снимок "Последний танец?" немецкого фотографа Йенса Кульманн, победивший в категории "Млекопитающие".

© photo : Angel Fitor/GDT EWPY 2023

Снимок "Потерянный в море" испанского фотографа Анхеля Фитора, победивший в категории "Человек и природа".

Снимок &quot;Потерянный в море&quot; испанского фотографа Анхеля Фитора, победивший в категории &quot;Человек и природа&quot;. - Sputnik Грузия
9/15
© photo : Angel Fitor/GDT EWPY 2023

Снимок "Потерянный в море" испанского фотографа Анхеля Фитора, победивший в категории "Человек и природа".

© photo : Bruno D’Amicis/GDT EWPY 2023

Снимок "Тайна Средиземноморья" итальянского фотографа Бруно Д’Амициса, победивший в категории "Природная студия".

Снимок &quot;Тайна Средиземноморья&quot; итальянского фотографа Бруно Д’Амициса, победивший в категории &quot;Природная студия&quot;. - Sputnik Грузия
10/15
© photo : Bruno D’Amicis/GDT EWPY 2023

Снимок "Тайна Средиземноморья" итальянского фотографа Бруно Д’Амициса, победивший в категории "Природная студия".

© photo : Petr Bambousek/GDT EWPY 2023

Снимок "Калумма Ошаугнесси" чешского фотографа Петра Бамбусека, высоко оцененный в категории "Другие животные".

Снимок &quot;Калумма Ошаугнесси&quot; чешского фотографа Петра Бамбусека, высоко оцененный в категории &quot;Другие животные&quot;. - Sputnik Грузия
11/15
© photo : Petr Bambousek/GDT EWPY 2023

Снимок "Калумма Ошаугнесси" чешского фотографа Петра Бамбусека, высоко оцененный в категории "Другие животные".

© photo : Mateusz Piesiak/GDT EWPY 2023

Снимок "Подсолнечный рай" польского фотографа Матеуша Песяка, победивший в категории "Премия Фрица Пёлкинга среди юниоров".

Снимок &quot;Подсолнечный рай&quot; польского фотографа Матеуша Песяка, победивший в категории &quot;Премия Фрица Пёлкинга среди юниоров&quot;. - Sputnik Грузия
12/15
© photo : Mateusz Piesiak/GDT EWPY 2023

Снимок "Подсолнечный рай" польского фотографа Матеуша Песяка, победивший в категории "Премия Фрица Пёлкинга среди юниоров".

© photo : Csaba Daróczi/GDT EWPY 2023

Снимок "Птица в лесу" венгерского фотографа Чаба Дароци, победивший в категории "Птицы".

Снимок &quot;Птица в лесу&quot; венгерского фотографа Чаба Дароци, победивший в категории &quot;Птицы&quot;. - Sputnik Грузия
13/15
© photo : Csaba Daróczi/GDT EWPY 2023

Снимок "Птица в лесу" венгерского фотографа Чаба Дароци, победивший в категории "Птицы".

© photo : Marjan Artnak/GDT EWPY 2023

Снимок "Водный балет" словенского фотографа Марьяна Артнака, победивший в категории "Другие животные".

Снимок &quot;Водный балет&quot; словенского фотографа Марьяна Артнака, победивший в категории &quot;Другие животные&quot;. - Sputnik Грузия
14/15
© photo : Marjan Artnak/GDT EWPY 2023

Снимок "Водный балет" словенского фотографа Марьяна Артнака, победивший в категории "Другие животные".

© photo : Luca Lorenz/GDT EWPY 2023

Снимок "Волна" немецкого фотографа Луки Лоренца, победивший в категории "Молодой фотограф 15–17 лет".

Снимок &quot;Волна&quot; немецкого фотографа Луки Лоренца, победивший в категории &quot;Молодой фотограф 15–17 лет&quot;. - Sputnik Грузия
15/15
© photo : Luca Lorenz/GDT EWPY 2023

Снимок "Волна" немецкого фотографа Луки Лоренца, победивший в категории "Молодой фотограф 15–17 лет".

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