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Украина не может победить в текущем конфликте – Илон Маск
Украина не может победить в текущем конфликте – Илон Маск
Маск согласен с мнением, что текущий конфликт для Украины "невыигрышный", а военные цели Киева нереалистичны 02.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-02T10:22+0400
2023-11-02T10:22+0400
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ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. Украина не может победить в текущем конфликте, уверен американский предприниматель Илон Маск.В российском министерстве обороны ранее сообщали, что за время контрнаступления Украина понесла огромные потери.Сакс провел анализ статьи о Владимире Зеленском, опубликованной в журнале Time. В материале говорится, что текущий конфликт для Украины "невыигрышный", а военные цели Киева нереалистичны. Также утверждается, что Владимир Зеленский "бредит иллюзиями", так как он не способен признать реальную обстановку на фронте и не хочет рассматривать мирные переговоры с Россией.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, политика, новости, украина, киев, илон маск, владимир зеленский, обострение ситуации вокруг украины
в мире, политика, новости, украина, киев, илон маск, владимир зеленский, обострение ситуации вокруг украины
Украина не может победить в текущем конфликте – Илон Маск
10:22 02.11.2023 (обновлено: 10:41 02.11.2023)
Маск согласен с мнением, что текущий конфликт для Украины "невыигрышный", а военные цели Киева нереалистичны
ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. Украина не может победить в текущем конфликте, уверен американский предприниматель Илон Маск.
В российском министерстве обороны ранее сообщали, что за время контрнаступления Украина понесла огромные потери.
"К сожалению, этот анализ верен", – написал Маск в социальной сети X, отвечая на пост миллиардера Дэвида Сакса.
Сакс провел анализ статьи о Владимире Зеленском, опубликованной в журнале Time.
В материале говорится, что текущий конфликт для Украины "невыигрышный", а военные цели Киева нереалистичны. Также утверждается, что Владимир Зеленский "бредит иллюзиями", так как он не способен признать реальную обстановку на фронте и не хочет рассматривать мирные переговоры с Россией.