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Украина не может победить в текущем конфликте – Илон Маск

Украина не может победить в текущем конфликте – Илон Маск

Маск согласен с мнением, что текущий конфликт для Украины "невыигрышный", а военные цели Киева нереалистичны 02.11.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. Украина не может победить в текущем конфликте, уверен американский предприниматель Илон Маск.В российском министерстве обороны ранее сообщали, что за время контрнаступления Украина понесла огромные потери.Сакс провел анализ статьи о Владимире Зеленском, опубликованной в журнале Time. В материале говорится, что текущий конфликт для Украины "невыигрышный", а военные цели Киева нереалистичны. Также утверждается, что Владимир Зеленский "бредит иллюзиями", так как он не способен признать реальную обстановку на фронте и не хочет рассматривать мирные переговоры с Россией.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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в мире, политика, новости, украина, киев, илон маск, владимир зеленский, обострение ситуации вокруг украины