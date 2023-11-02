https://sputnik-georgia.ru/20231102/283901616.html

Западные санкции могут усилиться – Путин

Западные санкции могут усилиться – Путин

Санкциями против РФ западные страны ударили по своей собственной экономике, уверен Путин 02.11.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. Россия должна быть готова к тому, что санкционное давление Запада будет усиливаться, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.Западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России после начала спецоперации на Украине в феврале 2021 года. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины" и захват украинских территорий не входит в планы РФ. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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