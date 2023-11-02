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Западные санкции могут усилиться – Путин
Западные санкции могут усилиться – Путин
Санкциями против РФ западные страны ударили по своей собственной экономике, уверен Путин 02.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-02T11:01+0400
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ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. Россия должна быть готова к тому, что санкционное давление Запада будет усиливаться, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.Западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России после начала спецоперации на Украине в феврале 2021 года. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины" и захват украинских территорий не входит в планы РФ. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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россия, в мире, новости, украина, владимир путин
Западные санкции могут усилиться – Путин
11:01 02.11.2023 (обновлено: 11:23 02.11.2023)
Санкциями против РФ западные страны ударили по своей собственной экономике, уверен Путин
ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. Россия должна быть готова к тому, что санкционное давление Запада будет усиливаться, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
"Надо быть готовыми к тому, что санкционное давление Запада будет усиливаться. За прошедшие годы они, наши так называемые партнеры, уже принимали бесчетное количество пакетов санкций. Сами уже практически запутались в этих санкциях. Пытались наказать нас, а в итоге, как мы видим – совершенно очевидная вещь, видно по статистике – ударили по своей собственной экономике, по рабочим местам", – цитирует Путина РИА Новости.
Западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России после начала спецоперации на Украине в феврале 2021 года. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины" и захват украинских территорий не входит в планы РФ.