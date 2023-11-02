https://sputnik-georgia.ru/20231102/283939534.html

Еще один союзник США понял, что попал не туда

Еще один союзник США понял, что попал не туда

Пытаясь задирать Китай всеми мыслимыми способами и заключая какие угодно военные соглашения с США, Австралия потеряла уважение и прочих азиатов 02.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-02T20:48+0400

2023-11-02T20:48+0400

2023-11-02T20:48+0400

в мире

аналитика

политика

австралия

китай

сша

си цзиньпин

обострение ситуации вокруг украины

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Каким будет мир после нынешнего дошедшего до крайности противостояния, показывают нам пока что не США. А скорее американские союзники, пишет колумнист РИА Новости.В Европе это, например, Словакия с ее новым правительством, но тут отдельный разговор. В Тихоокеанском же регионе — Австралия, чей премьер-министр Энтони Альбанезе на этой неделе приезжает в Пекин. Ссориться, мириться? А одновременно и то и другое, но ссориться явно дальше некуда. Значит, все-таки мириться, но так, чтобы не рассердить Белый дом.Эта история — копия в миниатюре того, что происходит между Вашингтоном и Пекином. То есть разрядка напряженности, снижение ее уровня до менее опасного, пауза в конфронтации. И попытка понять на практике, а как же такую штуку можно проделать, чтобы она не выглядела как капитуляция? У США пока не получается.Получится ли у австралийцев? Если да, то потому, что власти этой страны в свое время перестарались. Речь о прежнем правительстве Скотта Моррисона. Дикая кампания ненависти к Китаю, бушевавшая при нем, поддается нескольким рациональным объяснениям. Но также возможно, что речь о чистой идеологии, то есть о традиционном для Австралии маятнике понимания того, что эта страна, собственно говоря, крепость белого человека в Азии, форпост Запада в далеком океане, или часть Азиатско-Тихоокеанского региона со множеством его заманчивых торговых партнеров. При Моррисоне западный и люто антикитайский крен превысил все мыслимые пределы безопасности. Все тот же украинский опыт показывает: если ты достаточно долго будешь внушать всем вокруг, что какая-то держава тебе угрожает во всем — от военной сферы до идеологии, — то можно и доиграться.Так или иначе годы наращивания ярости к Китаю привели к тому, что соседи и ключевые торговые партнеры Австралии перестали считать ее "второсортной Европой" и воспринимают как "второсортную Америку". То есть, пытаясь задирать Китай всеми мыслимыми способами и заключая какие угодно военные соглашения с США, Австралия потеряла уважение и прочих азиатов — по сути, всех соседей. Тех, для которых постоянное противостояние по линии "Восток — Запад" — угроза собственной безопасности.А еще Австралия получала начиная с 2020 года экономические санкции от Китая. И поняла, что никакая Америка и Запад в целом их не компенсируют. Поэтому еще год назад новый премьер Альбанезе встретился на Бали с лидером Китая Си Цзиньпином. И с этой точки начался откат от конфронтации — с частичным снятием санкций.Примерно то же с говядиной и железной рудой. А вот что касается вина или прочей сельскохозяйственной продукции, то тут еще надо поторговаться, не говоря о том, что китайский потребитель успел переключиться на иную продукцию.Но в целом год удался. За первые его пять месяцев товарооборот подскочил на 19,4 процента, дойдя почти до 100 миллиардов долларов. Осталось посмотреть, что принесет визит Альбанезе. И тут возникает вопрос: а как быть со стратегическими соглашениями, которые страна уже успела заключить с США? Например, одно из таковых — AUKUS — предполагает, что Австралия получит от США субмарины с атомным двигателем — понятно, для чего: воевать с Китаем. И вот тот же самый Альбанезе сейчас находится в США, где старается ускорить получение подлодок и объяснить, что Китай — все равно общая угроза для всего Запада. И затем появляется в Пекине. Это как?Придется искать формулу разрядки, забегая впереди паровоза. Но паровоз, то есть сама Америка, повторим, пытается снизить накал конфронтации с Пекином. Остается решить, как протанцевать на цыпочках в какую-то новую позицию, учтя все эти факторы одновременно, чтобы за это ничего не было.И самое интересное, что ровно в том же положении сегодня все остальные, относящиеся к западной группе государств. Просто одни начинают танец сегодня, а другим это предстоит только завтра.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

австралия

китай

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2023

Дмитрий Косырев https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23168/52/231685296_189:0:751:561_100x100_80_0_0_fb0c94a1b7d3bc82ea3b3d2cb31d9ba6.jpg

Дмитрий Косырев https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23168/52/231685296_189:0:751:561_100x100_80_0_0_fb0c94a1b7d3bc82ea3b3d2cb31d9ba6.jpg

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Дмитрий Косырев https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23168/52/231685296_189:0:751:561_100x100_80_0_0_fb0c94a1b7d3bc82ea3b3d2cb31d9ba6.jpg

в мире, аналитика, политика, австралия, китай, сша, си цзиньпин, обострение ситуации вокруг украины