Танки в Берлемоне: грядет ли распад ЕС
© photo: Sputnik / Алексей ВитвицкийФлаги с символикой Евросоюза в Брюсселе
© photo: Sputnik / Алексей Витвицкий
К 30-летию со дня своего образования 1 ноября ЕС подошел с чередой внутренних конфликтов и на волне экономического спада, возникшего из-за антироссийских санкций, которые явно противоречат европейским интересам. Как вишенка на торте – массовые протесты в странах ЕС.
На поверку оказалось, что пресловутым критериям Маастрихтского договора, провозгласившего единое институциональное и политическое пространство, сегодня не соответствует более половины из 27 членов Евросоюза по показаниям дефицита бюджета, госдолга и инфляции. А на носу маячит давно прогнозируемая рецессия.
Краш-тест для экономики
Забавно, что Великобритания, в лице Черчилля когда-то активнее других подталкивавшая к объединению Европы (это не считая нацистскую Германию в лице Гитлера), подарила уже состоявшемуся ЕС Брексит, ставший символом возможного распада Евросоюза.
На этом фоне его "маастрихтскими" скрепами остаются лишь евроатлантизм, предполагающий внешнее управление Европой со стороны США и той же "глобальной Британии", экономические интересы корпораций, пожирающих национальные суверенитеты стран-членов, да образ внешнего врага в лице России и Беларуси.
Под громкие реляции о европейском единстве растет европейское же сопротивление внешнему диктату, олицетворяемому евробюрократией, которая является надежным инструментом в руках внешних управляющих. Среди лидеров такого сопротивления – Венгрия, Сербия и даже Польша, в которой у власти находятся евроскептики.
Они отстраиваются от еврозоны, критикуют "диктаторские" порядки в Евросоюзе, хоть и не прочь воспользоваться институциональными привилегиями ЕС для извлечения экономической выгоды. При этом евроскептицизм не отменяет того факта, что в той же Польше дядя Сэм чувствует себя как дома и вдобавок грозит кулаком ее восточным соседям.
В ЕС сейчас не до жиру – быть бы живу, и все из-за антироссийских и антибелорусских санкций, которые больше ударили по Евросоюзу, а не по России и Беларуси. Как написал один из авторов Bloomberg, цикл повышения процентных ставок ЕЦБ не вылечит то, что на самом деле беспокоит европейскую экономику, пишет колумнист Sputnik Беларусь Николай Левчук.
Если еще в начале года из уст официальных лиц Евросоюза звучали бравурные заверения в том, что спустя год после резкого обострения российско-украинского конфликта Европе удалось избежать рецессии и наиболее негативного сценария, связанного с энергетическим кризисом, то сегодня энтузиазм еврочиновников поугас.
В ЕС внезапно осознали, что России удалось преодолеть санкционные барьеры, и она будет играть вдолгую. А это и есть наиболее негативный сценарий для Европы, краш-тест для ее экономики. Bloomberg отмечает, что еврозоне с трудом удалось избежать одной рецессии только для того, чтобы толкнуться с другой, вызванной ею самой: серией нервных повышений процентных ставок европейским центральным банком (ЕЦБ).
Трещины наметились
Инфляция в еврозоне в феврале достигла рекордно высокого уровня в 5,6%. ЕЦБ гонится за этим показателем. Опасение заключается в том, что без дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики начнется новый порочный круг повышения цен, вызванный ростом заработной платы.
На сегодня базовая ставка, установленная ЕЦБ, составляет 4,5%, ставка по депозитам – 4%, по маржинальным кредитам – 4,75%. Это – попытка сдержать инфляцию за счет снижения деловой активности, а значит, рецессии европейской экономики не избежать. Лидирующая в ЕС экономика Германии сократилась на 0,4% в прошлом году.
Безработица выросла в нескольких странах, включая Испанию и Италию. Глава ЕЦБ Кристин Лагард говорит, что цель не в том, чтобы "сломать экономику" повышением ставок. Но ясно, что трещины уже наметились. Польша не случайно не спешит в еврозону, в которой навязывают коллективную экономическую ответственность за индивидуальные просчеты евробюрократии.
Прошлогоднее купирование резкого роста цен на энергоносители за счет триллионных государственных субсидий, которое привело к сокращению спроса и снижению уровня жизни и инвестиций, не очень понравилось как потребителям, так и корпорациям, несущим убытки.
Вряд ли такой же "аттракцион щедрости" удастся повторить в будущем. А судя по тому, что Россия наращивает производство беспилотников и строит новые оборонные предприятия, все только начинается. И да, это не Россия, а Украина хоронит Европу. Боливар в лице ЕС не вывезет двоих – и привыкшего к сытости европейца, и ораву ненасытных корпораций, которые спад потребления компенсируют повышением цен и увеличением валовой прибыли.
Не надо ходить к гадалке, чтобы понять – из этих двоих в жертву принесут рядового европейца. Так что потребительский бум в Европе, смаковавшей грядущий распад России в результате острого политического кризиса, отменяется, как и, собственно, чаемый Европой распад России. А вот распад ЕС переходит в актуальную политическую плоскость, раскол же фактически уже произошел – как говорится, не рой яму другому.
Траты в европейских супермаркетах тоже откладываются, в то время как стоимость заимствований растет. То ли еще будет, судя по массовым манифестациям, драйвером которых становятся не только социально-экономические причины, но и внешнеполитические события, такие как арабо-израильский конфликт. Мина замедленного действия в виде способных на массовые беспорядки миллионов мигрантов, осевших в ЕС, давно взведена.
Молчание младоевропейцев
В своей пикировке с венгерским президентом Виктором Орбаном, который сравнил диктат евробюрократии с "советской оккупацией", глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сказал, что Венгрия не обязана состоять в Евросоюзе, дескать, двери открыты для выхода.
Орбан высказался даже круче – в том смысле, что ЕС представляет собой злобную, гадкую пародию на СССР. Вот поистине с кем не следует спорить, потому что ему видней. Боррель сделал вид, что не понимает, о чем говорит Орбан и заявил, что не видит никакого сходства между "советской оккупацией" Будапешта и происходящим в Берлемоне – здании, в котором расположена штаб-квартира Еврокомиссии в Брюсселе.
"Я не видел ни одного танка в Берлемоне. Никто не обязывает Венгрию быть членом ЕС. Это свободный выбор", – добавил Боррель.
Выбор настолько свободен, что ради него пришлось громить целые страны, устраивая в них массовые беспорядки, ради призрачной ассоциации с ЕС как на Украине, в которой и вовсе начался внутренний вооруженный конфликт, а впоследствии и полномасштабные боевые действия.
Люстрации, которые проводятся в "евроориентированных" странах, включая не только Украину, но и Польшу, и балтийских младоевропейцев, видимо, относятся к разряду европейских свобод. Так что отнесем очередной неуклюжий пассаж к разряду неудачных шуток господина Борреля, знатно поднаторевшего в демагогии к концу своей политической карьеры.
Симптоматично, что к Великобритании, которая в результате Брексита фактически торпедировала ЕС, у еврочиновников нет претензий. А вот России, на сотрудничестве с которой завязаны жизненно важные интересы, ЕС объявил войну. Но если принять во внимание, что перекройка рынка углеводородов на континенте происходит в интересах США и Великобритании, то все становится на свои места.
Лишь отдельные смельчаки, такие как Орбан, решаются бросить вызов атлантическому засилью в ЕС. А еще сербский президент Вучич, который подчеркивает, что Сербия не вводит санкции в отношении России уже около двух лет, "хотя это казалось невозможным", что усилило международную репутацию Сербии как независимого государства.
Остальные молчат, и это молчание – знак согласия с лицемерием и социальным расизмом евробюрократии.
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