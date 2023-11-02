https://sputnik-georgia.ru/20231102/chernaya-pyatnitsa-kakogo-chisla-budut-samye-bolshie-skidki-v-2023-godu-283941902.html

Черная пятница: какого числа будут самые большие скидки в 2023 году?

Черная пятница: какого числа будут самые большие скидки в 2023 году?

Черная пятница (Black Friday) – всемирный день самых больших скидок, обычно стартует в Соединенных Штатах Америки после дня Благодарения, который ежегодно... 02.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-02T21:34+0400

2023-11-02T21:34+0400

2023-11-02T22:09+0400

справки

черная пятница

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23393/41/233934102_0:0:3378:1901_1920x0_80_0_0_2a117cc02e014c91f162651dd6bdd512.jpg

Вот уже два столетия крупнейшие магазины ежегодно радуют своих посетителей грандиозными скидками в Черную пятницу. Тотальные рождественские скидки сегодня захватили весь мир, в том числе и Интернет. Черная пятница для любителей шопинга – самый лучший день в году, так как таких больших скидок и сразу во всех магазинах не бывает ни в какой другой день. Для любого покупателя Черная пятница – это шанс приобрести фирменные качественные товары по низким ценам, сэкономив на покупках приличную сумму. Какого числа будут самые большие скидки в ноябре 2023 года, читайте в Sputnik Грузия. Какого числа будут самые большие скидки Black Friday, или всемирный день самых больших скидок, в 2023 году начнется 24 ноября в полночь. Черная пятница, ставшая в России уже традиционной, пройдет также в конце ноября. Всероссийская онлайн-распродажа Black Friday в 2023 году стартует 23 ноября – все самые лучшие предложения с большими скидками будут открыты ровно в 00:00. Приобретать вещи по самым большим скидкам до 70%, а на некоторые и до 90%, желающие смогут в течение трех дней на сайте: blackfridaysale.ru. В грандиозной распродаже примут участие более 200 ведущих интернет-магазинов Москвы, России и мира, полный список которых представлен на сайте blackfridaysale.ru. Онлайн-распродажа "Черная пятница 2023 в России" начнется 24 ноября в 00:01 и продлится по 26 ноября включительно. Желающие в течение трех дней смогут приобрести товары по самым большим скидкам – до 70% на сайте: blackfriday-russia.ru. В распродаже примут участие более 150 российских и зарубежных интернет-компаний. Полный список участников представлен здесь: blackfriday-russia.ru. Организаторы уверяют, что в ходе Черной пятницы самые большие скидки ожидаются на бытовую технику, одежду, обувь, косметику, игрушки, мебель, книги и многое другое, а также обещают тщательно следить, чтобы любителям шоппинга все участники распродажи предоставили только качественный товар. По самым большим скидкам, во время Черной пятницы, можно будет купить не только товары, но и услуги-сервисы. Так что составьте заранее список желаемых приобретений и наслаждайтесь шоппингом! Материал подготовлен на основе открытых источников

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

справки , черная пятница