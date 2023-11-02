https://sputnik-georgia.ru/20231102/kornilov-ob-otkroveniyakh-premera-italii-i-plane-izrailya-po-pereseleniyu-iz-gazy-283900732.html

Корнилов об откровениях премьера Италии и плане Израиля по переселению из Газы

Корнилов об откровениях премьера Италии и плане Израиля по переселению из Газы

Европейцы и американцы больше не смогут делать политическую карьеру на теме Украины 02.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-02T09:55+0400

2023-11-02T09:55+0400

2023-11-02T09:55+0400

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Зачем на Западе и внутри Украины начали кампанию по дискредитации Зеленского? Почему на теме Украины европейцы и американцы больше не смогут сделать политическую карьеру? Готовы ли американские военные зайти в Газу? Могут ли Израиль и Запад пойти на насильственное переселение 2,4 миллиона жителей сектора Газа в Египет? На все эти вопросы в интервью "Sputnik на русском" ответил политолог Владимир Корнилов.

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