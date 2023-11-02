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Корнилов об откровениях премьера Италии и плане Израиля по переселению из Газы
Корнилов об откровениях премьера Италии и плане Израиля по переселению из Газы
Европейцы и американцы больше не смогут делать политическую карьеру на теме Украины 02.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-02T09:55+0400
2023-11-02T09:55+0400
2023-11-02T09:55+0400
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Зачем на Западе и внутри Украины начали кампанию по дискредитации Зеленского? Почему на теме Украины европейцы и американцы больше не смогут сделать политическую карьеру? Готовы ли американские военные зайти в Газу? Могут ли Израиль и Запад пойти на насильственное переселение 2,4 миллиона жителей сектора Газа в Египет? На все эти вопросы в интервью "Sputnik на русском" ответил политолог Владимир Корнилов.
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мультимедиа, видео, в мире, политика, израиль, украина, италия, видео
мультимедиа, видео, в мире, политика, израиль, украина, италия, видео
Корнилов об откровениях премьера Италии и плане Израиля по переселению из Газы
Европейцы и американцы больше не смогут делать политическую карьеру на теме Украины
Зачем на Западе и внутри Украины начали кампанию по дискредитации Зеленского? Почему на теме Украины европейцы и американцы больше не смогут сделать политическую карьеру?
Готовы ли американские военные зайти в Газу? Могут ли Израиль и Запад пойти на насильственное переселение 2,4 миллиона жителей сектора Газа в Египет?
На все эти вопросы в интервью "Sputnik на русском" ответил политолог Владимир Корнилов.