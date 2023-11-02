https://sputnik-georgia.ru/20231102/lesnoy-pozhar-potushili-na-zapade-gruzii-283943717.html
Лесной пожар потушили на западе Грузии
Лесной пожар потушили на западе Грузии
В тушении пожара были задействованы около 150 пожарных, беспилотники и два вертолета пограничной полиции 02.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-02T23:36+0400
2023-11-02T23:36+0400
2023-11-02T23:42+0400
грузия
происшествия
новости
служба по управлению чрезвычайными ситуациями
лесной пожар
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/0c/252295812_0:0:1468:827_1920x0_80_0_0_aa684406076da57489fdf495e42e4a2a.png
ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. Потушен пожар в лесном массиве на склоне горы в ущелье Лугела муниципалитета Чхороцку на западе Грузии, говорится в сообщении Службы по управлению чрезвычайными ситуациями. По данным Службы, на данный момент открытых очагов возгорания больше нет, пожарные и спасатели работают над отдельными очагами дыма. "Пожарно-спасательное управление Службы по управлению чрезвычайными ситуациями оперативно отреагировало на происшествие и в кратчайшие сроки прибыло на место происшествия. В результате нескольких часов непрерывной работы пожарным-спасателям удалось предотвратить опасность распространения огня на большую территорию, а позднее им удалось полностью потушить возгорание", - говорится в сообщении. В тушении пожара были задействованы около 150 пожарных, беспилотники и два вертолета пограничной полиции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/0c/252295812_284:0:1468:888_1920x0_80_0_0_787876153c75f03223645b2d0ea7d781.png
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, происшествия, новости, служба по управлению чрезвычайными ситуациями, лесной пожар
грузия, происшествия, новости, служба по управлению чрезвычайными ситуациями, лесной пожар
Лесной пожар потушили на западе Грузии
23:36 02.11.2023 (обновлено: 23:42 02.11.2023)
В тушении пожара были задействованы около 150 пожарных, беспилотники и два вертолета пограничной полиции
ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. Потушен пожар в лесном массиве на склоне горы в ущелье Лугела муниципалитета Чхороцку на западе Грузии, говорится в сообщении Службы по управлению чрезвычайными ситуациями.
По данным Службы, на данный момент открытых очагов возгорания больше нет, пожарные и спасатели работают над отдельными очагами дыма.
"Пожарно-спасательное управление Службы по управлению чрезвычайными ситуациями оперативно отреагировало на происшествие и в кратчайшие сроки прибыло на место происшествия. В результате нескольких часов непрерывной работы пожарным-спасателям удалось предотвратить опасность распространения огня на большую территорию, а позднее им удалось полностью потушить возгорание", - говорится в сообщении.
В тушении пожара были задействованы около 150 пожарных, беспилотники и два вертолета пограничной полиции.