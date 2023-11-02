https://sputnik-georgia.ru/20231102/lesnoy-pozhar-potushili-na-zapade-gruzii-283943717.html

Лесной пожар потушили на западе Грузии

Лесной пожар потушили на западе Грузии

В тушении пожара были задействованы около 150 пожарных, беспилотники и два вертолета пограничной полиции 02.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-02T23:36+0400

2023-11-02T23:36+0400

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грузия

происшествия

новости

служба по управлению чрезвычайными ситуациями

лесной пожар

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ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. Потушен пожар в лесном массиве на склоне горы в ущелье Лугела муниципалитета Чхороцку на западе Грузии, говорится в сообщении Службы по управлению чрезвычайными ситуациями. По данным Службы, на данный момент открытых очагов возгорания больше нет, пожарные и спасатели работают над отдельными очагами дыма. "Пожарно-спасательное управление Службы по управлению чрезвычайными ситуациями оперативно отреагировало на происшествие и в кратчайшие сроки прибыло на место происшествия. В результате нескольких часов непрерывной работы пожарным-спасателям удалось предотвратить опасность распространения огня на большую территорию, а позднее им удалось полностью потушить возгорание", - говорится в сообщении. В тушении пожара были задействованы около 150 пожарных, беспилотники и два вертолета пограничной полиции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, происшествия, новости, служба по управлению чрезвычайными ситуациями, лесной пожар