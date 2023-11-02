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Один из сбежавших в Тбилиси заключенных пойман у себя дома
Один из сбежавших в Тбилиси заключенных пойман у себя дома
Накануне трое заключенных сбежали из клиники, куда их привезли на обследование 02.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-02T12:30+0400
2023-11-02T12:30+0400
2023-11-02T12:44+0400
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ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. Один из троих заключенных, сбежавших накануне из-под конвоя из клиники "Аверси" в Тбилиси, задержан в своем доме, сообщает телекомпания "Имеди". Информация о побеге заключенных появилась в СМИ во второй половине дня в среду, 1 ноября. Их привезли в клинику для прохождения медицинского обследования.По эксклюзивной информации телекомпании, после побега 18-летний заключенный направился к себе домой, где его задержали правоохранители. Поиски еще двух беглецов продолжаются. Ранее глава Минюста Грузии Рати Брегадзе призвал беглецов одуматься и сдаться полиции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, тбилиси, рати брегадзе
происшествия, грузия, новости, тбилиси, рати брегадзе
Один из сбежавших в Тбилиси заключенных пойман у себя дома
12:30 02.11.2023 (обновлено: 12:44 02.11.2023)
Накануне трое заключенных сбежали из клиники, куда их привезли на обследование
ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. Один из троих заключенных, сбежавших накануне из-под конвоя из клиники "Аверси" в Тбилиси, задержан в своем доме, сообщает телекомпания "Имеди".
Информация о побеге заключенных появилась в СМИ во второй половине дня в среду, 1 ноября. Их привезли в клинику для прохождения медицинского обследования.
По эксклюзивной информации телекомпании, после побега 18-летний заключенный направился к себе домой, где его задержали правоохранители. Поиски еще двух беглецов продолжаются.
Ранее глава Минюста Грузии Рати Брегадзе призвал беглецов одуматься и сдаться полиции.