https://sputnik-georgia.ru/20231102/odin-iz-sbezhavshikh-v-tbilisi-zaklyuchennykh--poyman-u-sebya-doma-283905134.html

Один из сбежавших в Тбилиси заключенных пойман у себя дома

Один из сбежавших в Тбилиси заключенных пойман у себя дома

Накануне трое заключенных сбежали из клиники, куда их привезли на обследование 02.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-02T12:30+0400

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ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. Один из троих заключенных, сбежавших накануне из-под конвоя из клиники "Аверси" в Тбилиси, задержан в своем доме, сообщает телекомпания "Имеди". Информация о побеге заключенных появилась в СМИ во второй половине дня в среду, 1 ноября. Их привезли в клинику для прохождения медицинского обследования.По эксклюзивной информации телекомпании, после побега 18-летний заключенный направился к себе домой, где его задержали правоохранители. Поиски еще двух беглецов продолжаются. Ранее глава Минюста Грузии Рати Брегадзе призвал беглецов одуматься и сдаться полиции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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