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Основная ставка монетарной политики в Грузии и соседних странах – ноябрь 2023
Основная ставка монетарной политики в Грузии и соседних странах – ноябрь 2023
Комитет монетарной политики Национального банка Грузии 25 октября решил сохранить неизменной ставку рефинансирования в 10%. 02.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-02T20:05+0400
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Комитет монетарной политики Национального банка Грузии 25 октября решил сохранить неизменной ставку рефинансирования в 10%.Нацбанк Грузии долгое время придерживается жесткой монетарной политики. Ставка рефинансирования впервые снизилась спустя 13 месяцев в мае текущего года и составила 10,5%. В августе ставка снизилась до 10,25%, а в сентябре – до 10%. С марта 2022 года регулятор оставлял ставку рефинансирования в размере 11%.Банк России 27 октября неожиданно повысил ключевую ставку сразу на 2 процентных пункта, до 15% годовых, что стало максимумом с начала мая прошлого года.Центральный банк Турции на заседании 26 октября повысил учетную ставку с 30 до 35%. Турецкая национальная валюта ранее, в октябре, обновила исторический минимум к доллару, превысив отметку в 28 лир за доллар.Центральный банк Армении 31 октября во второй раз за последние два месяца снизил ставку рефинансирования на 0,25%, до 9,5%.Правление Центрального банка Азербайджана (ЦБА) 1 ноября приняло решение о снижении ключевой ставки на 0,5 процентных пункта – с 9 до 8,5%.Как сообщили в ЦБА, нижний предел процентного коридора понижен на 0,5 процентных пункта – с 7,5 до 7%, верхний – также на 0,5 процентных пункта – с 10 до 9,5%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости, инфографика, армения, азербайджан, россия, турция, инфографика
экономика, грузия, новости, инфографика, армения, азербайджан, россия, турция, инфографика
Комитет монетарной политики Национального банка Грузии 25 октября решил сохранить неизменной ставку рефинансирования в 10%.
Нацбанк Грузии долгое время придерживается жесткой монетарной политики. Ставка рефинансирования впервые снизилась спустя 13 месяцев в мае текущего года и составила 10,5%. В августе ставка снизилась до 10,25%, а в сентябре – до 10%. С марта 2022 года регулятор оставлял ставку рефинансирования в размере 11%.
Банк России 27 октября неожиданно повысил ключевую ставку сразу на 2 процентных пункта, до 15% годовых, что стало максимумом с начала мая прошлого года.
Центральный банк Турции на заседании 26 октября повысил учетную ставку с 30 до 35%. Турецкая национальная валюта ранее, в октябре, обновила исторический минимум к доллару, превысив отметку в 28 лир за доллар.
Центральный банк Армении 31 октября во второй раз за последние два месяца снизил ставку рефинансирования на 0,25%, до 9,5%.
Правление Центрального банка Азербайджана (ЦБА) 1 ноября приняло решение о снижении ключевой ставки на 0,5 процентных пункта – с 9 до 8,5%.
Как сообщили в ЦБА, нижний предел процентного коридора понижен на 0,5 процентных пункта – с 7,5 до 7%, верхний – также на 0,5 процентных пункта – с 10 до 9,5%.