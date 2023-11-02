https://sputnik-georgia.ru/20231102/programma-perepodgotovki-sportivnykh-trenerov-startuet-v-tbilisi-283889558.html

Программа переподготовки спортивных тренеров стартует в Тбилиси

Программа переподготовки спортивных тренеров стартует в Тбилиси

Тренеров переподготовят специалисты международного уровня 02.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-02T07:30+0400

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грузия

новости

тбилиси

каха каладзе

мэрия тбилиси

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ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. Мэрия Тбилиси начинает программу профессиональной переподготовки тренеров, работающих в спортивных центрах столицы – обучение пройдут порядка 200 тренеров, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.Курс обучения включает в себя как теоретические, так и практические занятия, на которых тренеры познакомятся с современными тенденциями в различных видах спорта. Их переподготовят специалисты международного уровня По его словам, после завершения курса участникам программы вручат соответствующие сертификаты.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, тбилиси, каха каладзе, мэрия тбилиси