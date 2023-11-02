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Программа переподготовки спортивных тренеров стартует в Тбилиси
Программа переподготовки спортивных тренеров стартует в Тбилиси
Тренеров переподготовят специалисты международного уровня 02.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-02T07:30+0400
2023-11-02T07:30+0400
2023-11-02T07:30+0400
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каха каладзе
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ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. Мэрия Тбилиси начинает программу профессиональной переподготовки тренеров, работающих в спортивных центрах столицы – обучение пройдут порядка 200 тренеров, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.Курс обучения включает в себя как теоретические, так и практические занятия, на которых тренеры познакомятся с современными тенденциями в различных видах спорта. Их переподготовят специалисты международного уровня По его словам, после завершения курса участникам программы вручат соответствующие сертификаты.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, тбилиси, каха каладзе, мэрия тбилиси
грузия, новости, тбилиси, каха каладзе, мэрия тбилиси
Программа переподготовки спортивных тренеров стартует в Тбилиси
Тренеров переподготовят специалисты международного уровня
ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. Мэрия Тбилиси начинает программу профессиональной переподготовки тренеров, работающих в спортивных центрах столицы – обучение пройдут порядка 200 тренеров, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.
Курс обучения включает в себя как теоретические, так и практические занятия, на которых тренеры познакомятся с современными тенденциями в различных видах спорта. Их переподготовят специалисты международного уровня
"При поддержке мэрии Тбилиси начинается программа профессиональной подготовки тренеров, работающих в спортивных центрах Тбилиси. Обучение пройдут около 200 тренеров, которые тренируют подростков в различных спортивных центрах по всему городу", – сказал Каладзе.
По его словам, после завершения курса участникам программы вручат соответствующие сертификаты.