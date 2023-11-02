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Вынуждала 14-летнюю дочь выйти замуж: жительнице Марнеули предъявлено обвинение
Вынуждала 14-летнюю дочь выйти замуж: жительнице Марнеули предъявлено обвинение
Женщине грозит от двух до четырех лет лишения свободы 02.11.2023, Sputnik Грузия
2023-11-02T13:33+0400
2023-11-02T13:33+0400
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ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. Прокуратура Грузии предъявила обвинение жительнице Марнеульского района (регион Квемо Картли), которая принуждала к замужеству свою 14-летнюю дочь, сообщает пресс-служба ведомства. Расследование, проведенное МВД Грузии, установило, что обвиняемая считала, что мнение несовершеннолетней не имеет значения. Она систематически принуждала 14-летнюю дочь против ее воли выйти замуж за выбранного семьей мужчину. Чтобы избежать давления со стороны матери, жертва сбежала из дома. Полиция задержала обвиняемую 31 октября на основании постановления суда. Она обвиняется в принуждении к браку одного члена семьи с другим, совершенном в отношении несовершеннолетней. Прокуратура обратится в суд в установленный законом срок с ходатайством о применении лишения свободы в качестве меры пресечения для матери несовершеннолетней. Женщине грозит от двух до четырех лет лишения свободы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, марнеули, тбилиси, семейное насилие
Вынуждала 14-летнюю дочь выйти замуж: жительнице Марнеули предъявлено обвинение
13:33 02.11.2023 (обновлено: 14:17 02.11.2023)
Женщине грозит от двух до четырех лет лишения свободы
ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. Прокуратура Грузии предъявила обвинение жительнице Марнеульского района (регион Квемо Картли), которая принуждала к замужеству свою 14-летнюю дочь, сообщает пресс-служба ведомства.
Расследование, проведенное МВД Грузии, установило, что обвиняемая считала, что мнение несовершеннолетней не имеет значения. Она систематически принуждала 14-летнюю дочь против ее воли выйти замуж за выбранного семьей мужчину. Чтобы избежать давления со стороны матери, жертва сбежала из дома.
Полиция задержала обвиняемую 31 октября на основании постановления суда. Она обвиняется в принуждении к браку одного члена семьи с другим, совершенном в отношении несовершеннолетней.
Прокуратура обратится в суд в установленный законом срок с ходатайством о применении лишения свободы в качестве меры пресечения для матери несовершеннолетней. Женщине грозит от двух до четырех лет лишения свободы.