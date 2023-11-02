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Red Wings запускает прямой рейс Самара - Тбилиси

Red Wings запускает прямой рейс Самара - Тбилиси

Рейсы Самара - Тбилиси - Самара будут выполняться по четвергам 02.11.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. Россиская авиакомпания Red Wings 16 ноября запускает прямые авиарейсы по маршруту Самара-Тбилиси, согласно данным на сайте перевозчика.Начиная с 16 ноября перелеты в Тбилиси и обратно будут выполняться один раз в неделю – по четвергам. Вылет из Самары - в 14:10, прилет в Тбилиси - 16:55. Вылет из Тбилиси - 17:45, прилет в Самару - в 20:30. В обоих случаях указано местно время.Прямой авиарейс в Тбилиси запустят из Челябинска>>В середине мая РФ отменила запрет на прямое авиасообщение с Грузией, введенный в 2019 году. Первый рейс после отмены запрета 19 мая совершил самолет российской авиакомпании Azimuth, а 20 мая в Москву полетел самолет Georgian Airways. В середине июля рейсы начала выполнять российская авиакомпания Red Wings.Авиасообщение между Грузией и Россией было прервано Москвой в одностороннем порядке в 2019 году. Поводом послужили массовые протесты в Тбилиси после появления в здании парламента Грузии депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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