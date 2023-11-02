https://sputnik-georgia.ru/20231102/spetspodrazdelenie-po-okhrane-kommunikatsiy-sozdali-v-armenii-283942092.html

Спецподразделение по охране коммуникаций создали в Армении

Спецподразделение по охране коммуникаций создали в Армении

Рабочая группа учреждена в рамках инициативы "Перекресток мира", которая включает разблокировку региональных коммуникаций 02.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-02T21:56+0400

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ТБИЛИСИ, 2 ноя – Sputnik. В СНБ Армении создано подразделение по контролю безопасности дорог и иных коммуникаций регионального и международного значения, заявил на заседании правительства премьер-министр Никол Пашинян, сообщил Sputnik Армения.Задание открыть такое подразделение было дано СНБ в рамках инициативы "Перекресток мира", которая включает разблокировку региональных коммуникаций, напомнил он."Мы провели подготовительные работы, и сейчас уже можем заявить, что подразделение сформировано, в достаточной степени укомплектовано и вчера начало работу", – заявил Пашинян.Премьер Армении Никол Пашинян представил проект "Перекресток мира" на форуме "Шелковый путь" в Тбилиси. Проект повторяет принципы, на основе которых ведутся переговоры между Арменией и Азербайджаном, в частности, принцип юрисдикции стран над всеми путями сообщения и коммуникациями, которые проходят по их территории.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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