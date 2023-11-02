https://sputnik-georgia.ru/20231102/u-gruzii-est-povod-dlya-optimizma--glava-mid-gruzii-o-statuse-kandidata-v-evrsoyuz-283943572.html

У Грузии есть повод для оптимизма – глава МИД Грузии о статусе кандидата в Еврсоюз

У Грузии есть повод для оптимизма – глава МИД Грузии о статусе кандидата в Еврсоюз

В сегодняшних дискуссиях партнеры много говорят о том, что геополитические решения ЕС будут одним из главных факторов, заявил министр 02.11.2023, Sputnik Грузия

2023-11-02T23:11+0400

2023-11-02T23:11+0400

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ТБИЛИСИ, 2 ноя — Sputnik. У властей Грузии есть повод для оптимизма в ожидании по поводу получения страной статуса кандидата в Евросоюз, заявил министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили. Еврокомиссия представит заключение о выполнении Грузией 12 рекомендаций 8 ноября. Уже 14-15 декабря на основании заключения Еврокомиссии Евросовет примет итоговое решение по политике расширения и предоставлению Грузии статуса кандидата. В июне 2022 года Европейский совет выразил готовность предоставить Грузии статус кандидата после выполнения 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили ранее заявил, что страна заслуживает статуса кандидата и сделала все для этого. Кроме того, глава правительства отметил, что Грузия уже заручилась поддержкой получения статуса кандидата от ряда стран ЕС. Согласно промежуточной оценке Еврокомиссии от июля 2023 года, Грузия полностью выполнила три условия: гендерное равноправие и борьба с насилием против женщин, учет решений ЕСПЧ, избрание независимого Народного защитника Грузии. Частично выполнены семь рекомендаций, а вот в направлении плюрализма СМИ и уголовных процедур в отношении владельцев СМИ нет никакого прогресса, говорится в отчете.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, илья дарчиашвили, ираклий гарибашвили, еврокомиссия, грузия - евросоюз